Chhapra News: मानसिक तनाव से जूझ रहे 16 वर्षीय किशोर ने उठाया खौफनाक कदम, घर के आर्थिक हालात से परेशान था गोलू

पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि लगुनी गांव निवासी सुरेंद्र महतो का पुत्र गोलू कुमार (16) परिवार के आर्थिक और सामाजिक हालात के कारण मानसिक अवसाद से ग्रस्त था, जिसके चलते उसने अपने गले में रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

Chhapra News: बिहार में सारण जिला के एकमा थाना क्षेत्र में एक किशोर ने अपने गले में रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है।



पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि लगुनी गांव निवासी सुरेंद्र महतो का पुत्र गोलू कुमार (16) परिवार के आर्थिक और सामाजिक हालात के कारण मानसिक अवसाद से ग्रस्त था, जिसके चलते उसने अपने गले में रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।



घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस इस मामले में मृतक के परिजनों से मिले आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है।

