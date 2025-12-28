दरिंदगी! शौच के लिए बाहर गई थी लड़की...तभी 2 युवकों ने पकड़ा और फिर बारी-बारी किया दुष्कर्म

Rohtas Gangrape: पुलिस ने बताया कि यह घटना शुक्रवार रात शिवोसागर थाना क्षेत्र में घटी और इसके सिलसिले में उत्तराखंड के उधम सिंह नगर निवासी दो हार्वेस्टर ऑपरेटर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, लड़की शौच के लिए बाहर गई थी, तभी आरोपियों ने...

Rohtas Gangrape: बिहार के रोहतास जिले में एक लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म होने का मामला सामने आया है। इस मामले में दो प्रवासी मजदूरों को गिरफ्तार किया गया है।



पुलिस ने बताया कि यह घटना शुक्रवार रात शिवोसागर थाना क्षेत्र में घटी और इसके सिलसिले में उत्तराखंड के उधम सिंह नगर निवासी दो हार्वेस्टर ऑपरेटर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, लड़की शौच के लिए बाहर गई थी, तभी आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया। थाना प्रभारी रितेश कुमार ने कहा, ‘‘लड़की घर नहीं लौटी, जिसके बाद उसके परिवार ने उसकी तलाश शुरू कर दी। उन्होंने उसे अंधेरे में, व्याकुल अवस्था में रोते हुए पाया।'' उन्होंने बताया कि उत्तराखंड से पांच हार्वेस्टर ऑपरेटर काम के लिए गांव में आए हुए थे।



कुमार ने बताया कि लड़की द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उसके परिवार ने उनमें से एक को पकड़ लिया। थाना प्रभारी ने कहा, ‘‘बाद में सभी पांचों को हिरासत में ले लिया गया। पीड़िता ने दो आरोपियों की पहचान की, जिसके बाद उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया।''