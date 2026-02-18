Main Menu

  • समस्तीपुर में पकड़ा गया विदेशी फर्जी टिकट चेकर, साबरमती एक्सप्रेस में कर रहा था यात्रियों से अवैध वसूली

Edited By Harman, Updated: 18 Feb, 2026 02:12 PM

samastipur rail police arrested fake tte nepali citizen sabarmati express

समस्तीपुर रेल थानाध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक बीरबल कुमार राय ने यहां बताया कि बुधवार को दरभंगा से आनंद बिहार जा रही 19166 साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रियों से फर्जी टीटीई बनकर टिकट चेकिंग किया जा रहा था तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि...

Bihar News: बिहार में समस्तीपुर रेल पुलिस ने ट्रेन में यात्रियों से टिकट चेकिंग कर रहे एक फर्जी टीटीई को गिरफ्तार किया है। 

समस्तीपुर रेल थानाध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक बीरबल कुमार राय ने यहां बताया कि बुधवार को दरभंगा से आनंद बिहार जा रही 19166 साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रियों से फर्जी टीटीई बनकर टिकट चेकिंग किया जा रहा था तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार फर्जी टीटीई श्रवण कुमार कापर है,जो नेपाल का रहने वाला बताया गया है। इस मामले मे समस्तीपुर रेल थाना में गिरफ्तार व्यक्ति के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। 

बीरबल कुमार राय ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा नेपाल से भारत में आकर ऐसी घटना करने समेत अन्य बिन्दुओं पर पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।
 

