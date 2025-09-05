Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Chhapra Road Accident: बाजार से घर लौट रहे शख्स के साथ हुआ दर्दनाक हादसा, इलाज के दौरान मौत

Chhapra Road Accident: बाजार से घर लौट रहे शख्स के साथ हुआ दर्दनाक हादसा, इलाज के दौरान मौत

Edited By Ramanjot, Updated: 05 Sep, 2025 02:09 PM

saran a person injured in a road accident died during treatment

पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि चिंतामनगंज गांव निवासी गौतम सिंह के पुत्र विश्वकर्मा सिंह (59) गांव के बाजार से पैदल अपने घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान किसी अनियंत्रित मोटरसाइकिल सवार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में वे घायल हो गए।...

Chhapra Road Accident: बिहार में सारण जिला के गड़खा थाना क्षेत्र में गत दिनों सड़क दुर्घटना में घायल एक व्यक्ति की मौत इलाज के दौरान राजधानी पटना में हो गई। 

पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि चिंतामनगंज गांव निवासी गौतम सिंह के पुत्र विश्वकर्मा सिंह (59) गांव के बाजार से पैदल अपने घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान किसी अनियंत्रित मोटरसाइकिल सवार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में वे घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना भेज दिया। 

पटना में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमाटर्म के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!