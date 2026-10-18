बेतिया में विवाहिता की संदिग्ध मौत, मायके वालों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप; 11 लोगों पर FIR

बिहार में पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया नगर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गयी है। मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाते हुए 11 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है।

बेतिया: बिहार में पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया नगर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गयी है। मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाते हुए 11 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है।



पुलिस सूत्रों ने रविवार को बताया कि नुनियापट्टी मोहल्ले में शनिवार शाम नेहा कुमारी (28) का शव उसके ससुराल स्थित कमरे में मिला। नेहा के पति का नाम अनिल कुमार है। घटना की सूचना मिलने पर सदर वन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार और नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल की जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की टीम को भी बुलाया गया।



पुलिस ने शव को पोस्टमाटर्म के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा। पोस्टमाटर्म के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस मामले में मृत महिला के पिता एवं मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लोहारपट्टी वाडर् संख्या 35 निवासी मोतीलाल प्रसाद ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ति किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि नेहा के पति की ओर से बुलेट मोटरसाइकिल की मांग की जा रही थी। मांग पूरी नहीं होने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी। इस मामले में पहले पंचायत भी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद प्रताड़ना बंद नहीं हुई।