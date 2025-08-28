पटना में छात्रा की मौत पर भारी बवाल...गुस्साई भीड़ ने किया पथराव, पुलिसकर्मी घायल।। Patna Student Death Case

Patna Student Death Case: पटना के गर्दनीबाग इलाके में स्कूल की एक छात्रा की मौत को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान गुरुवार को हिंसा भड़क उठी, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, बुधवार को गर्दनीबाग स्थित...

Patna Student Death Case: पटना के गर्दनीबाग इलाके में स्कूल की एक छात्रा की मौत को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान गुरुवार को हिंसा भड़क उठी, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, बुधवार को गर्दनीबाग स्थित एक सरकारी स्कूल में पांचवी कक्षा में पढ़ने वाली 12 वर्षीय छात्रा गंभीर रूप से झुलसी हुई हालत में शौचालय में मिली थी। उसे पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पीएमसीएच) ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।



पुलिस के अनुसार, यह जांच की जा रही है कि छात्रा कैसे जली। बड़ी संख्या में लोगों ने स्कूल के बाहर जमा होकर घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। देखते ही देखते स्थिति बेकाबू हो गई और प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टायर जलाकर जाम लगा दिया। पुलिस की जाम हटाने की कोशिश के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पथराव शुरू कर दिया। गर्दनीबाग थाना के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘हिंसा में एक पुलिस कांस्टेबल घायल हो गया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भेजा गया, जिन्होंने स्थिति को नियंत्रित किया।'' इससे पहले, सोमवार को भी पटना के इंद्रपुरी इलाके में दो बच्चों की हत्या के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुआ था। उसमें एक महिला कांस्टेबल सहित पांच पुलिसकर्मी घायल हुए थे और दो वाहनों में आग लगा दी गई थी।



राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार ने कहा कि दोनों घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया, ‘‘अगर अपराधी पुलिसकर्मियों पर गोली चलाते हैं, तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास ऐसी खबरें हैं कि कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों के लिए असामाजिक तत्वों को पुलिस पर हमला करने के लिए उकसा रहे हैं। हम पथराव में शामिल हर एक व्यक्ति की पहचान करेंगे, चाहे वह गर्दनीबाग की घटना हो या इंद्रपुरी की।'' डीजीपी ने कहा, ‘‘हम किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं देंगे। दोनों मामलों की जांच जारी है और दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। बुधवार को भी छात्रा की मौत के बाद लोगों ने गर्दनीबाग में और इससे पहले इंद्रपुरी में पुलिसकर्मियों पर पथराव किया था। ऐसे सभी लोगों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।''