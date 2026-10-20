दुर्गा पूजा के दौरान दारोगा के बेटे की हत्या, पहले फोन कर बुलाया.. फिर बरसाईं गोलियां; बड़े भाई की हालत नाजुक

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दोनों भाई मूल रूप से गया जिले के अतरी थाना क्षेत्र के जेठियन गांव के निवासी हैं। उनका परिवार पिछले कुछ वर्षों से मानपुर के सिद्धार्थपुरी मोहल्ले में रह रहा है।

गयाजी: बिहार के गयाजी जिले के मानपुर में दुर्गा पूजा के दौरान गोलीबारी की घटना में मोतिहारी में तैनात दारोगा सुधांशु शेखर उर्फ पिंटू सिंह के छोटे बेटे रानू सिंह (30) की मौत हो गई, जबकि उनके बड़े बेटे मोनू सिंह (32) गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।



पुलिस से आज मिली जानकारी के अनुसार, घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नौरंगा आहार के पास सिद्धार्थपुरी मोहल्ले के निकट हुई। घायल मोनू को इलाज के लिए मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, दोनों भाई मूल रूप से गया जिले के अतरी थाना क्षेत्र के जेठियन गांव के निवासी हैं। उनका परिवार पिछले कुछ वर्षों से मानपुर के सिद्धार्थपुरी मोहल्ले में रह रहा है।



मृतक के परिजन राजेश सिंह के मुताबिक, मोहल्ले में कुछ दूरी पर किसी के साथ विवाद हुआ था। इसके बाद दोनों भाइयों को फोन कर वहां बुलाया गया। दोनों के मौके पर पहुंचते ही बदमाशों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इस दौरान रानू और मोनू को गोली लग गई, जिसके बाद रानू की मौत हो गई, जबकि मोनू गंभीर रूप से घायल हो गए।