पटना में 22 साल की लड़की के साथ दरिंदगी, पिस्टल दिखाकर सुनसान जगह पर ले गए दरिंदे, फिर किया दुष्कर्म; दोनों आरोपी गिरफ्तार

Patna Crime News: राजधानी पटना के फतुहा इलाके में 22 वर्षीय एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता का कहना है कि उसे अगवा कर दो युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता ने पेट्रोलिंग गाड़ी से संपर्क किया और पूरी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।



फतुहा के एसडीपीओ अवधेश कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। आरोपियों की पहचान सोनू कुमार उर्फ सोनू सन्नाटा और निरंजन कुमार के रूप में हुई है। सोनू कुमार फतुहा रेलवे कॉलोनी का निवासी है, जबकि निरंजन कुमार दोस्त मोहम्मदपुर का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार, सोनू सन्नाटा का आपराधिक इतिहास है तथा उस पर गोलीबारी, रंगदारी, मारपीट और दुष्कर्म समेत कुल नौ मामले दर्ज हैं। फिलहाल वह दो मामलों में वांछित था और हाल के दिनों में रंगदारी तथा जमीन की दलाली में सक्रिय था।



पिस्टल दिखाकर ले गए थे दरिंदे

पुलिस में दर्ज शिकायत में पीड़िता ने बताया है कि मंगलवार को फतुहा स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते समय दोनों आरोपियों ने उसे पिस्टल दिखाया, जबरन अपने साथ ले गए और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। गिरफ्तारी के समय आरोपियों ने पुलिस को देखकर पिस्टल फेंक दी, जिसे अब तक बरामद नहीं किया जा सका है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और उसके बयान के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

