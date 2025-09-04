Bihar Bandh: PM मोदी की मां को अपशब्द कहने के विरोध में आज बिहार बंद, सड़कों पर उतरे NDA के घटक दल

प्रधानमंत्री मोदी की मां को अपशब्द कहने की घटना के विरोध में राजग के सभी घटक दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), जनता दल यूनाईटेड (जदयू), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) ने आज 'बिहार बंद' का...

Bihar Bandh: बिहार के दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा (Voter Adhikar Yatra) के दौरान एक मंच से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) और उनकी मां को अपशब्द कहे जाने के विरोध में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की महिलाएं अपने प्रमुख नेताओं के साथ गुरूवार की सुबह बिहार बंद के लिए सड़कों पर उतरीं।



प्रधानमंत्री मोदी की मां को अपशब्द कहने की घटना के विरोध में राजग के सभी घटक दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), जनता दल यूनाईटेड (जदयू), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) ने आज 'बिहार बंद' का आह्वान किया है। संबंधित दलों की महिला प्रकोष्ठ की सदस्य पटना और बिहार के अन्य हिस्सों में बिहार बंद को सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में गुरुवार को सड़कों पर उतरीं। भाजपा की महिला प्रकोष्ठ ने पटना के बेली रोड स्थित आयकर गोलचक्कर के पास वाहनों की आवाजाही रोकने की कोशिश की। उन्होंने लोगों से प्रधानमंत्री की मां के अपमान के विरोध में दोपहर 12:00 बजे तक वाहन न चलाने का अनुरोध किया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान देश की सभी महिलाओं का अपमान है।



इस बंद से एम्बुलेंस, दवाओं और दूध की आपूर्ति सहित सभी आवश्यक सेवाओं को मुक्त रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी की मां के अपमान के विरोध में पटना में सड़क पर बैठे भाजपा विधान पार्षद संजय मयूख ने कहा कि बिहार के लोग ऐसी घटना बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने इस घटना के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी प्रसाद यादव से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। इस मामले में 27 अगस्त को दरभंगा में वोटर धिकार यात्रा के मंच से एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री की मां के लिए अपशब्द कहा था और भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने पटना के कोतवाली थाने में घटना के विरोध में एक प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। वहीं कांग्रेस नेताओं ने इस घटना से खुद को अलग करते हुए कहा था किघटना के समय मंच पर उनका कोई भी नेता मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा कि न तो राहुल गांधी और न ही राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव मौजूद थे और घटना के समय वे मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो चुके थे।