Cyber fraud: साइबर ठगी का अंतरराज्यीय जाल, कई लोगों से की करोड़ों की ठगी....पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार

Motihari Crime News: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में पुलिस ने एक अंतरराज्यीय साइबर अपराध गिरोह (Cyber fraud News) का भंडाफोड़ कर छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के मुताबिक, जांच में खुलासा हुआ कि संदिग्धों ने फर्जी ऋण प्रस्ताव, फर्जी बिजली बिल अपडेट, नौकरी की पेशकश और ‘डिजिटल अरेस्ट' सहित साइबर अपराधों की एक विस्तृत शृंखला के माध्यम से कई लोगों से ठगी की थी। पुलिस अधीक्षक (एसपी) स्वर्ण प्रभात ने बताया, ‘‘यह गिरोह ऑनलाइन धोखाधड़ी में संलिप्त था, जिसमें विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से उच्च मूल्य के लेनदेन शामिल थे। पुलिस ने उनके खातों में जमा एक करोड़ रुपये की निकासी रोकने में सफलता हासिल की है।'' उन्होंने कहा, ‘‘मोतिहारी से रविवार को सभी छह साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ विभिन्न राज्यों में कई मामले दर्ज हैं। हमने उनसे जुड़े 12 और साइबर अपराधियों की पहचान की है। उन्हें भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा।''



एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि आरोपियों के खातों की जांच की जा रही है। उन्होंने हालांकि, गिरफ्तार किये गए आरोपियों की पहचान उजागर नहीं की।