Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • कांग्रेस के 'बीड़ी और बिहार' पोस्ट पर भड़के जदयू के संजय झा, बोले- "B का मतलब 'बुद्धि' भी है, जो आपके पास नहीं है"..

कांग्रेस के 'बीड़ी और बिहार' पोस्ट पर भड़के जदयू के संजय झा, बोले- "B का मतलब 'बुद्धि' भी है, जो आपके पास नहीं है"..

Edited By Ramanjot, Updated: 05 Sep, 2025 02:37 PM

jdu s sanjay jha got angry on the post bidi and bihar

X पर एक पोस्ट में, जदयू नेता ने लिखा, "कांग्रेस द्वारा एक और बेहद शर्मनाक कृत्य! मैं आपको बता दूं कि 'बी' सिर्फ़ 'बीड़ी' का ही नहीं, बल्कि 'बुद्धि' का भी प्रतीक है, जिसकी आपमें कमी है। 'बी' का मतलब बजट भी है, जहां बिहार के लिए घोषित हर विशेष पैकेज...

Sanjay Kumar Jha: जनता दल (यूनाइटेड) के सांसद संजय कुमार झा (Sanjay Kumar Jha) ने शुक्रवार को 'बिहार की तुलना बीड़ी से' करने पर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। झा ने कहा कि बिहार का मज़ाक उड़ाकर कांग्रेस ने एक बार फिर न केवल राज्य के लोगों का अपमान किया है, बल्कि भारत के गौरवशाली इतिहास और लोकतांत्रिक मूल्यों का भी उपहास किया है। 

कांग्रेस ने बिहार की जनता का किया अपमान- संजय झा
X पर एक पोस्ट में, जदयू नेता ने लिखा, "कांग्रेस द्वारा एक और बेहद शर्मनाक कृत्य! मैं आपको बता दूं कि 'बी' सिर्फ़ 'बीड़ी' का ही नहीं, बल्कि 'बुद्धि' का भी प्रतीक है, जिसकी आपमें कमी है। 'बी' का मतलब बजट भी है, जहां बिहार के लिए घोषित हर विशेष पैकेज आपको असहज कर देता है। झा ने आगे कहा, "बिहार का मज़ाक उड़ाने की हद तक गिरकर, कांग्रेस ने न केवल एक बार फिर बिहार की जनता का अपमान किया है, बल्कि देश के गौरवशाली इतिहास और लोकतंत्र का भी मज़ाक उड़ाया है।"

"कांग्रेस के तानाशाही शासन को जड़ से उखाड़ फेंका"
"यह बात कांग्रेस पार्टी की केरल इकाई द्वारा एक विवादास्पद 'X' पोस्ट शेयर करने के बाद आई है, जिसका शीर्षक था, "बीड़ी और बिहार, बी से शुरू होते हैं"। हालांकि, तीखी प्रतिक्रिया के बाद, पोस्ट को हटा दिया गया। झा ने कहा कि बिहार वह भूमि है जहां माता जानकी प्रकट हुई थीं, वह भूमि जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और वह भूमि जिसने देश को स्वतंत्रता संग्राम के कई महान स्वतंत्रता सेनानी दिए। स्वतंत्रता संग्राम के कई महान स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि, बिहार ने देश को संविधान का पहला प्रारूप और पहला राष्ट्रपति दिया। उन्होंने आगे कहा, "क्या यही बिहार है जिसने गांधीजी को राष्ट्रपिता बनाया था? और हाँ, इसी बिहार की धरती से संपूर्ण क्रांति का आह्वान हुआ था, जिसने कांग्रेस के तानाशाही शासन को जड़ से उखाड़ फेंका था।"

बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों पर, झा ने ज़ोर देकर कहा कि बिहार की जनता कांग्रेस द्वारा बार-बार किए गए अपमान का अपने वोट की ताकत से करारा जवाब देगी। उन्होंने कहा, "बिहार की महान जनता आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस द्वारा बार-बार किए गए अपमान का करारा जवाब देगी - बीड़ी के धुएं से नहीं, बल्कि वोट की चोट से।" केरल कांग्रेस के 'X' पोस्ट में केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए जीएसटी सुधारों पर निशाना साधा गया था, जिसमें सिगार, सिगरेट और तंबाकू पर कर की दरें बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई थीं। इसके विपरीत, बीड़ी पर कर की दरें 28 से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गईं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!