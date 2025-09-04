ड्यूटी भूलकर नर्तकी के साथ डांस करने लगे दारोगा जी, वीडियो वायरल होने के बाद SSP ने कर दिया सस्पेंड।। Chhapra News

Chhapra News: बिहार में सारण जिला के मशरक थाना क्षेत्र में पदस्थापित एक पुलिस पदाधिकारी को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक नंद किशोर सिंह की...

पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक नंद किशोर सिंह की ड्यूटी डुमरसन के महावीरी झंडा मेला में लगाया गया था। जहां एक मंच पर हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान पुलिस अवर निरीक्षक नंद किशोर सिंह मंच पर चढ़ कर नर्तकी के साथ नाच करने लगे।



सूत्रों ने बताया कि उस कार्यक्रम का वीडियो वायरल होने और सारण के पुलिस अधीक्षक के पास इसकी सूचना पहुंचने के बाद एक जांच समिति ने मामले की जांच कर उक्त वीडियो की सत्यता प्रमाणित होने पर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस अवर निरीक्षक नंद किशोर सिंह को निलंबित करते हुये तीन दिन के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की है।