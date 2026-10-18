बिहार में दर्दनाक हादसा: सोन नदी में डूबने से तीन नाबालिगों समेत 4 लोगों की मौत

पुलिस अधिकारी ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस बीच, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नदी में डूबने से जान गंवाने वाले चारों लोगों के परिजनों को चार-चार लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।

आरा: बिहार के भोजपुर जिले में शनिवार को सोन नदी में डूबने से तीन नाबालिगों समेत चार लोगों की मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बच्चों को बचाने के लिए नदी में कूदे एक व्यक्ति की भी डूबने से मौत हो गई।



मृतकों की पहचान आकाश कुमार (15), प्रेम कुमार (10), सिद्धांत कुमार (16) और सुधीर कुमार (25) के रूप में हुई है। भोजपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (सदर-एक) सुशील कुमार ने संवाददाताओं को बताया, "यह घटना संदेश थाना क्षेत्र के तीर्थकौल घाट पर हुई। ग्रामीणों के अनुसार, सोन नदी में नहाते समय तीन लड़के डूब गए। उन्हें बचाने के लिए नदी में कूदे सुधीर कुमार भी डूब गए।" उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची।



राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) के कर्मियों ने चारों के शव नदी से बाहर निकाले। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस बीच, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नदी में डूबने से जान गंवाने वाले चारों लोगों के परिजनों को चार-चार लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।