विधान परिषद चुनाव से पहले JDU उम्मीदवार नीरज कुमार की बिगड़ी तबीयत, ICU में भर्ती

नीरज कुमार का अस्पताल में भर्ती होना ऐसे समय में हुआ है, जब पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर जेडी(यू) के भीतर राजनीतिक खींचतान चल रही है। उसी पार्टी से जुड़े मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने खुले तौर पर 'जन सुराज' के उम्मीदवार अनुज सिंह का...

पटना: बिहार विधान परिषद के पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जेडी(यू) उम्मीदवार नीरज कुमार को दिल से जुड़ी समस्या के चलते एक निजी अस्पताल के आईसीयू (ICU) में भर्ती कराया गया है। कुमार को सोमवार देर रात अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार, उन्हें पहले से ही दिल से जुड़ी कोई समस्या है।



नीरज कुमार का अस्पताल में भर्ती होना ऐसे समय में हुआ है, जब पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर जेडी(यू) के भीतर राजनीतिक खींचतान चल रही है। उसी पार्टी से जुड़े मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने खुले तौर पर 'जन सुराज' के उम्मीदवार अनुज सिंह का समर्थन किया है और नीरज कुमार की आलोचना करते हुए कई टिप्पणियां की हैं। इन दोनों नेताओं के बीच काफी समय से राजनीतिक मतभेद रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने एक-दूसरे के खिलाफ प्रचार किया था। केंद्रीय मंत्री और जेडी(यू) के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने इन मतभेदों को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः अनंत सिंह ने एमएलसी चुनाव में 'जन सुराज' के उम्मीदवार का ही समर्थन किया।

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इस बीच, नीरज कुमार ने बिना किसी का नाम लिए अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया है। 15 अक्टूबर को पटना जिले के बाढ़ (Barh) में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर सवाल उठाया और मतदाताओं से अपील की कि वे उनके साथ अपनी पुरानी जान-पहचान के आधार पर उनके चरित्र का आकलन करें। उन्होंने कहा, "मैं आप लोगों के बीच न्याय मांगने आया हूं। क्या मैं कोई अपराधी हूं? क्या मैं कोई गुंडा हूं? बार-बार मेरे चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं।" विधान परिषद की आठ सीटों के लिए चुनाव 23 अक्टूबर को होने हैं। वोटों की गिनती और नतीजों की घोषणा 27 अक्टूबर को की जाएगी।