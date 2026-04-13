Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • VIDEO: Purnia Police की बड़ी सफलता..50 लाख की Smack बरामद, 2 Smuggler गिरफ्तार

VIDEO: Purnia Police की बड़ी सफलता..50 लाख की Smack बरामद, 2 Smuggler गिरफ्तार

Edited By Swati Sharma, Updated: 13 Apr, 2026 04:01 PM

major success for purnia police smack worth 50 lakh recovered

#PurniaPolice #BiharNews #smuggler #Purnia Purnia News: पूर्णिया की जानकीनगर थाना की पुलिस ( Purnia Police ) ने करीब 50 लाख रुपये की भारी मात्रा में स्मैक बरामद किया है, साथ ही पुलिस ने दो स्मैक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। बरामद स्मैक का...

Purnia News: पूर्णिया की जानकीनगर थाना की पुलिस ( Purnia Police ) ने करीब 50 लाख रुपये की भारी मात्रा में स्मैक बरामद किया है, साथ ही पुलिस ने दो स्मैक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। बरामद स्मैक का बाजार मूल्य 50 लाख से 1 करोड़ रुपये के बीच है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!