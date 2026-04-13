VIDEO: Purnia Police की बड़ी सफलता..50 लाख की Smack बरामद, 2 Smuggler गिरफ्तार

Edited By Swati Sharma, Updated: 13 Apr, 2026 04:01 PM



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#PurniaPolice #BiharNews #smuggler #Purnia Purnia News: पूर्णिया की जानकीनगर थाना की पुलिस ( Purnia Police ) ने करीब 50 लाख रुपये की भारी मात्रा में स्मैक बरामद किया है, साथ ही पुलिस ने दो स्मैक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। बरामद स्मैक का...