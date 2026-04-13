VIDEO: Purnia Police की बड़ी सफलता..50 लाख की Smack बरामद, 2 Smuggler गिरफ्तार

Edited By Swati Sharma, Updated: 13 Apr, 2026 04:01 PM
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Purnia News: पूर्णिया की जानकीनगर थाना की पुलिस ( Purnia Police ) ने करीब 50 लाख रुपये की भारी मात्रा में स्मैक बरामद किया है, साथ ही पुलिस ने दो स्मैक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। बरामद स्मैक का...
Purnia News: पूर्णिया की जानकीनगर थाना की पुलिस ( Purnia Police ) ने करीब 50 लाख रुपये की भारी मात्रा में स्मैक बरामद किया है, साथ ही पुलिस ने दो स्मैक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। बरामद स्मैक का बाजार मूल्य 50 लाख से 1 करोड़ रुपये के बीच है।