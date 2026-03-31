नेशनल खिलाड़ी को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी, हालत गंभीर; CCTV में कैद हुई वारदात

घटना तब हुई जब गोविंद अपनी बाइक की सर्विसिंग कराकर लौट रहे थे। गोविंद ने 'खेलो इंडिया गेम्स 2025' में बिहार टीम की कप्तानी कर कांस्य पदक दिलाया था।

Bihar News: बिहार में बेगूसराय जिले के नगर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने सोमवार को राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी गोविंद कुमार को गोली मारकर घायल कर दिया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।







बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली

पुलिस उपाधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि गोविंद कुमार अपनी बाइक का सर्विसिंग कराकर लौट रहे थे। इसी दौरान मीरगंज जीडी कॉलेज के समीप मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने गोविंद कुमार को गोली मारकर घायल कर दिया। पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि गोविंद कुमार को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।





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नेशनल गेम्स में 3 वर्षों तक किया बिहार का नेतृत्व

गोविंद कुमार ने तीन वर्षों तक लगातार नेशनल गेम्स में बिहार का नेतृत्व किया है। उन्हें वर्ष 2025 में खेलो इंडिया गेम्स वॉलीबॉल टीम का कप्तान बनाया गया, जिसमें उन्होंने टीम को कांस्य पदक दिलवाया। घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ़्तारी के लिये छापेमारी की जा रही है।