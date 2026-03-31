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प्रेम प्रसंग में युवती की हत्या! मंदिर के पास युवक ने मारी गोली; इलाके में फैली सनसनी

Edited By Ramanjot, Updated: 31 Mar, 2026 10:05 AM

young woman shot dead in muzaffarpur

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल (SKMCH) भेज दिया है । विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) टीम ने घटनास्थल से कई अहम सबूत जुटाए हैं।

Bihar Crime: बिहार में मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में सोमवार की शाम एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। 

किराए के मकान में रह रही थी निशा
पुलिस सूत्रों ने बताया कि भगवानपुर सब्जी मंडी स्थित हनुमान मंदिर के समीप एक युवक ने युवती की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक युवती की पहचान साहेबगंज निवासी निशा कुमारी के रूप में की गई है। वह फिलहाल बीबीगंज इलाके में किराए के मकान में रह रही थी। सूत्रों ने बताया कि यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल (SKMCH) भेज दिया है । विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) टीम ने घटनास्थल से कई अहम सबूत जुटाए हैं। 

मौके से 2 मोबाइल फोन बरामद
मौके से दो मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं, जिनमें एक युवती का है, जबकि दूसरा आरोपी का होने की आशंका है। पुलिस इन मोबाइलों की जांच कर रही है। सूत्रों ने बताया कि युवक और युवती पहले से एक-दूसरे को जानते थे। सीसीटीवी फुटेज में भी दोनों को साथ बातचीत करते हुए गुमटी की ओर जाते देखा गया है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। 

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