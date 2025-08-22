संपत्ति के लालच में चाचा-चाची बने हैवान, 2 साल की मासूम भतीजी की गला दबाकर कर दी हत्या...फिर कुएं में फेंका शव

Begusarai Crime News: बिहार के बेगूसराय जिले से एक झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक चाची ने अपनी 2 साल की भतीजी की गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी और फिर शव को कुएं में फेंक दिया। वहीं, इस घटना के बाद मृतक बच्ची के परिजनों का रो-रोकर...

जानकारी के मुताबिक, मामला जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के कैथमा वार्ड नंबर-19 का है। मृतक बच्ची की पहचान कैथमा निवासी रूपेश यादव की दो वर्षीया पुत्री देविका कुमारी के रूप में हुई है। रूपेश यादव विदेश में रहकर कमाई करते थे। देविका अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी। बताया जा रहा है कि 19 अगस्त को बच्ची खेलते-खेलते अचानक घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। परिजनों ने आशंका जताई थी कि देविका के चाचा और चाची इस घटना में शामिल हो सकते हैं।



परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

वहीं, इसके बाद परिजनों के दबाव में चाचा-चाची ने बताया कि उन्होंने बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर शव को कुएं में फेंक दिया। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में कुएं से बच्ची की लाश बरामद की गई। वहीं, पूछताछ के बाद पुलिस ने मृतका के चाचा अरविंद यादव, चाची बेबी देवी और दो चचेरे भाइयों संतोष कुमार और प्रिंस कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल, पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बताया जाता है कि चाचा-चाची ने संपत्ति के लालच में इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया था। इस घटना के बाद मृतक बच्ची के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।