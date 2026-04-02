नालंदा में महिला से छेड़छाड़ मामले में 6 और लोग गिरफ्तार, वीडियो वायरल करने वालों को भी दी सख्त चेतावनी

अधिकारियों के अनुसार, घटना का एक कथित वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। उन्होंने बताया कि यह घटना कुछ दिन पहले नूरसराय क्षेत्र में हुई थी।

Bihar News: बिहार के नालंदा जिले में एक महिला के साथ सरेआम छेड़छाड़ कर उसे सड़क पर घुमाने के मामले में छह अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। इसके साथ ही इस घटना के सिलसिले में अब तक आठ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।



अधिकारियों के अनुसार, घटना का एक कथित वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। उन्होंने बताया कि यह घटना कुछ दिन पहले नूरसराय क्षेत्र में हुई थी। पुलिस ने एक बयान में बताया, "अब तक आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और मामले में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।" बयान के मुताबिक, "घटना से संबंधित वीडियो को कुछ लोग ऑनलाइन साझा कर रहे हैं, जो गंभीर अपराध है और इससे पीड़िता की निजता का उल्लंघन होता है, साथ ही यह सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 के प्रावधानों का भी उल्लंघन है।"



पुलिस ने लोगों से मामले से संबंधित कोई भी आपत्तिजनक या संवेदनशील सामग्री साझा नहीं करने की अपील की। पुलिस ने बताया, "ऐसी सामग्री प्रसारित करते पाए जाने वालों के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"