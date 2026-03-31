VIDEO: नालंदा में शीतला माता मंदिर में भगदड़ में 8 की मौत, 12 से ज्यादा लोग घायल

Edited By Swati Sharma, Updated: 31 Mar, 2026 03:38 PM



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#Nalanda #Bihar #Sheetalamandir #stampede #SheetlaMataTemple बिहार के नालंदा में शीतला माता मंदिर में पूजा के दौरान भगदड़ हो गई जिसमें 8 महिलाओं की मौत हो गई है और 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहां मौजूद लोगों ने घटना को लेकर जानकारी...