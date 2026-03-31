VIDEO: नालंदा में शीतला माता मंदिर में भगदड़ में 8 की मौत, 12 से ज्यादा लोग घायल

Edited By Swati Sharma, Updated: 31 Mar, 2026 03:38 PM
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बिहार के नालंदा में शीतला माता मंदिर में पूजा के दौरान भगदड़ हो गई जिसमें 8 महिलाओं की मौत हो गई है और 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहां मौजूद लोगों ने घटना को लेकर जानकारी...
Nalanda News : बिहार के नालंदा में शीतला माता मंदिर में पूजा के दौरान भगदड़ हो गई जिसमें 8 महिलाओं की मौत हो गई है और 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहां मौजूद लोगों ने घटना को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि, चैत महीने का आखिरी मंगलवार होने के कारण मंदिर परिसर में सुबह से ही भारी भीड़ जुटी हुई थी।