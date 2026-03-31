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Bihar News: किशनगंज SDPO पर बड़ी कार्रवाई, आय से 61% ज्यादा संपत्ति का खुलासा

Edited By SHUKDEV PRASAD, Updated: 31 Mar, 2026 10:36 PM

bihar corruption case

बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच बड़ा मामला सामने आया है। Economic Offences Unit ने किशनगंज के एसडीपीओ Gautam Kumar के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज किया है।

Bihar News: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच बड़ा मामला सामने आया है। Economic Offences Unit ने किशनगंज के एसडीपीओ Gautam Kumar के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज किया है। जांच में सामने आया है कि उनके पास वैध आय से करीब 61 प्रतिशत ज्यादा संपत्ति है।

6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी

कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद ईओयू की टीम ने एक साथ छह अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की। जांच के दौरान कई अहम दस्तावेज और संपत्तियों के सुराग मिले हैं, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है।

पूर्णिया में स्थित उनका चार मंजिला आलीशान मकान, जिसकी कीमत करीब ढाई करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है, जांच का मुख्य केंद्र बना हुआ है। इसके अलावा मकान निर्माण से जुड़े बड़े भुगतान के दस्तावेज भी टीम को मिले हैं।

लग्जरी गाड़ियां और महंगी चीजें बरामद

छापेमारी के दौरान टीम को कई महंगी वस्तुएं भी मिली हैं। इनमें लग्जरी कारें, कीमती घड़ियां और अन्य महंगे सामान शामिल हैं। साथ ही पटना में प्रस्तावित नर्सिंग होम से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं, जो निवेश के नए पहलुओं की ओर इशारा करते हैं।

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परिवार और करीबी के नाम पर संपत्ति

जांच में यह भी सामने आया है कि कई संपत्तियां अधिकारी के परिवार और करीबी लोगों के नाम पर खरीदी गई हैं। उनकी पत्नी के ठिकानों से सोने के गहने और निवेश से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। वहीं एक महिला परिचित के नाम पर भी प्लॉट और भारी मात्रा में आभूषण होने की जानकारी सामने आई है। बैंक खातों में संदिग्ध लेनदेन के भी सबूत जांच एजेंसी को मिले हैं।

देशभर में फैला निवेश, कई शहरों में प्रॉपर्टी

जांच एजेंसियों को अलग-अलग शहरों में संपत्ति और निवेश के प्रमाण मिले हैं। पूर्णिया में कई प्लॉट, दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में प्रॉपर्टी, पश्चिम बंगाल में निवेश और अन्य स्थानों पर जमीन से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं। इसके अलावा सरकारी आवास से नकद राशि भी जब्त की गई है, जिससे मामले की जांच और गहराई तक पहुंच गई है।

अवैध नेटवर्क से कनेक्शन की जांच

ईओयू की जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि आरोपी अधिकारी के कुछ अवैध गतिविधियों से जुड़े लोगों के साथ संबंध हो सकते हैं। फिलहाल एजेंसी इन कनेक्शनों और वित्तीय लेनदेन की गहन जांच कर रही है।

भ्रष्टाचार पर सख्ती का संकेत

इस कार्रवाई को राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख के तौर पर देखा जा रहा है। जांच एजेंसियां अब बरामद दस्तावेजों और संपत्तियों के स्रोत की पड़ताल कर रही हैं, जिससे आगे और बड़े खुलासे हो सकते हैं।

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