Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • CCCC 13.0: बीसीएम आर्य स्कूल की अनहद कौर और दिव्या धीमान ने किया टॉप ,शीर्ष 100 में DPS पुणे के सर्वाधिक छात्र

CCCC 13.0: बीसीएम आर्य स्कूल की अनहद कौर और दिव्या धीमान ने किया टॉप ,शीर्ष 100 में DPS पुणे के सर्वाधिक छात्र

Edited By Ramanjot, Updated: 20 Aug, 2025 08:14 PM

cryptic crossword patna students

प्रतिष्ठित राष्ट्रीय इंटर-स्कूल क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड कॉन्टेस्ट (CCCC 13.0) के 13वें संस्करण के पहले चरण का सफलता पूर्वक समापन हो गया। इस चरण में तीन चुनौतीपूर्ण ऑनलाइन राउंड शामिल थे। इन राउंड्स में कुल प्राप्त अंकों के आधार पर राष्ट्रीय लीडरबोर्ड...

नई दिल्ली:प्रतिष्ठित राष्ट्रीय इंटर-स्कूल क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड कॉन्टेस्ट (CCCC 13.0) के 13वें संस्करण के पहले चरण का सफलता पूर्वक समापन हो गया। इस चरण में तीन चुनौतीपूर्ण ऑनलाइन राउंड शामिल थे। इन राउंड्स में कुल प्राप्त अंकों के आधार पर राष्ट्रीय लीडरबोर्ड तैयार किया गया।

CCCC 13.0: राष्ट्रीय स्तर पर पहले चरण की शीर्ष टीमें-

  • रैंक-1: अनहद कौर और दिव्या धीमान (BCM आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लुधियाना)
  • रैंक-2: धैर्य पांडे (डॉन बॉस्को अकादमी, पटना)
  • रैंक-3: श्रद्धा श्री (सेंट माइकल्स हाई स्कूल, पटना)
  • रैंक-4: नान्य देव सिंह और तनमय कश्यप (DPS पटना)
  • रैंक-5: साहिल संदीप साबने और राघव कनेगांवकर (SES गुरुकुल)
  • रैंक-6: सप्तक गुप्ता और हेमांग चंद्र (DPS पटना)
  • रैंक-7: अरनव गुप्ता और शशांक गौड़ा (भारतीय विद्या भवन का पब्लिक स्कूल, हैदराबाद)
  • रैंक-8: वैश्नवी नायक (होली क्रॉस स्कूल, दरभंगा)
  • रैंक-9: तन्वी उद्धाराजु और आँया श्रीवास्तव (भारतीय विद्या भवन का पब्लिक स्कूल, हैदराबाद)
  • रैंक-10: सुधांशु नायक और शुभी श्रीवास्तव (दरभंगा पब्लिक स्कूल, दरभंगा)

बिहार ने 29 टीमों के साथ टॉप 100 में किया कब्जा

बिहार ने टॉप 100 में 29 टीमों के साथ लीडरबोर्ड पर शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके बाद महाराष्ट्र ने 21 और दिल्ली ने 13 क्वालीफायर्स के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई।

देशभर के स्कूलों में डीपीएस पुणे ने मारी बाजी

संस्थागत स्तर पर, दिल्ली पब्लिक स्कूल, पुणे ने 11 टीमों के साथ सबसे अधिक क्वॉलीफाई करने वाले स्कूल के रूप में शीर्ष स्थान पर कब्जा किया। इसके बाद भारतीय विद्या भवन का पब्लिक स्कूल, हैदराबाद (10 टीमें), आदर्श पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली (10 टीमें), और अंबेडकर रेजिडेंशियल स्कूल, बिहार (10 टीमें) ने शीर्ष स्थानों में अपनी जगह बनाई।

कुल मिलाकर, देशभर से 100 टीमों ने CCCC 13.0 के दूसरे चरण के लिए क्वॉलीफाई किया है। यह चरण एक रोमांचक फेस-टू-फेस राउंड के रूप में आयोजित होगा जहां युवा क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड प्रेमी अपनी बुद्धिमत्ता और शब्दों के खेल में मुकाबला करेंगे और ग्रैंड फिनाले में अपनी जगह पक्की करेंगे।

और ये भी पढ़े

आयोजकों ने देशभर से मिली अपार भागीदारी और स्कूलों द्वारा दिखाए गए प्रभावशाली प्रदर्शन पर खुशी व्यक्त की। राष्ट्रीय इंटर-स्कूल क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड कॉन्टेस्ट, अब अपने 13वें संस्करण में, छात्रों में समस्या हल करने, आलोचनात्मक सोच और भाषाई कौशल को प्रोत्साहित करने के अपने धरोहर को बरकरार रखता है, जबकि उन्हें बौद्धिक संवाद के लिए एक मंच प्रदान करता है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!