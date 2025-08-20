Main Menu

ICRISAT और MSME के सहयोग से बोधगया में IPR Workshop, 100 से अधिक प्रतिभागी हुए शामिल

Edited By Ramanjot, Updated: 20 Aug, 2025 07:31 PM

पटना:बिहार काउन्सिल आन साईन्स एण्ड टेक्नोलाजी (बी0सी0एस0टी0), पटना तथा इन्टरनेशलन क्राप्स रिसर्च इंस्टीटयूट फार द सेमी-एरिड ट्रापिक्स (ICRISAT) के इनटलेकचुअल प्रापर्टी फेसिलिटेशन सेल ;प्च्थ्ब्द्ध के संयुक्त त्तवाधान में, एवं भारत सरकार के सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)   के सहयोग से एक दिवसीय बौद्धिक सम्पदा अधिकार (IPR) जागरूकता कार्यशाला दिनांक-19.08.2025 को सब-रीजनल साईन्स सेन्टर, बोधगया के आडिटोरियम में आयोजित किया गया।

इस कार्यशाला में राज्य के विभिन्न राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के लगभग 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ICRISAT, हैदराबाद से आये विशिष्ट वक्ता, डा0 सूर्य मणी त्रिपाठी, ग्लोबल हेड-लीगल सर्विसेज, ने बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की नवाचार को बढ़ावा देने में भूमिका एवं स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त बनाने के महत्त्व पर अपने मूल्यवान विचार साझा किये। कार्यशाला का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुआ।

