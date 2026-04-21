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  • VIDEO: रोहतास में भीषण अग्निकांड, फर्नीचर की दुकान जलकर खाक, लाखों का नुकसान

VIDEO: रोहतास में भीषण अग्निकांड, फर्नीचर की दुकान जलकर खाक, लाखों का नुकसान

Edited By Ramanjot, Updated: 21 Apr, 2026 03:33 PM

#Rohtas #fireincident #Sasaram #Furnitureshop #BiharNews #fire रोहतास जिले के सासाराम नगर थाना क्षेत्र के फल मंडी स्थित एक फर्नीचर दुकान में अचानक भीषण आग लग गई और इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी,...

Rohtas News: रोहतास जिले के सासाराम नगर थाना क्षेत्र के फल मंडी स्थित एक फर्नीचर दुकान में अचानक भीषण आग लग गई और इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि मदन शर्मा की फर्नीचर दुकान धू-धू कर जलने लगी और आसपास का पूरा इलाका घने धुएं से भर गया....

 

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