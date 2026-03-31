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Gopalganj Murder Case: 20 करोड़ की सुपारी का सनसनीखेज खुलासा, 7 दिन में पुलिस ने सुलझाई ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री

Edited By SHUKDEV PRASAD, Updated: 31 Mar, 2026 09:52 PM

gopalganj murder case

बिहार के Gopalganj जिले में 23 मार्च 2026 की रात हुई एक खौफनाक हत्या ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी। मीरगंज थाना क्षेत्र में कृष्णा सिंह की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

Bihar Crime News: बिहार के Gopalganj जिले में 23 मार्च 2026 की रात हुई एक खौफनाक हत्या ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी। मीरगंज थाना क्षेत्र में कृष्णा सिंह की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए थे। हालांकि, पुलिस की तेज कार्रवाई ने इस रहस्यमयी हत्या की गुत्थी को महज सात दिनों के भीतर सुलझा दिया।

20 करोड़ की सुपारी पर रची गई थी साजिश

जांच में सामने आया कि यह हत्या किसी अचानक हुए विवाद का नतीजा नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से प्लान की गई साजिश थी। पुलिस के मुताबिक, हत्या के लिए करीब 20 करोड़ रुपये की सुपारी दी गई थी। आरोपियों ने मिलकर शूटर की व्यवस्था की और पूरी योजना के तहत वारदात को अंजाम दिया। इस खुलासे ने पूरे मामले को और भी सनसनीखेज बना दिया है।

तकनीक के दम पर खुली पूरी कहानी

पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और अन्य डिजिटल सबूतों के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक बाइक, देसी हथियार, कारतूस और कई मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जो इस साजिश के अहम सुराग साबित हुए।

जमीन विवाद और पुरानी रंजिश बनी वजह

जिले के पुलिस अधीक्षक Vinay Tiwari के अनुसार, इस हत्या के पीछे पुरानी दुश्मनी और जमीन का विवाद मुख्य कारण था। मृतक के परिवार और आरोपियों के बीच पहले भी विवाद और गोलीबारी की घटना हो चुकी थी। उसी रंजिश को लेकर बदला लेने की योजना बनाई गई और इस वारदात को अंजाम दिया गया।

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पांच आरोपी गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी

पुलिस ने इस मामले में अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।

तेज जांच से बढ़ा पुलिस पर भरोसा

इस केस का खुलासा गोपालगंज पुलिस की तेजी और तकनीकी जांच क्षमता को दर्शाता है। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है, जिससे कानून व्यवस्था पर भरोसा मजबूत हुआ है।
 

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