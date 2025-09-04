Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Hero Men’s Asia Cup 2025: राजगीर हॉकी स्टेडियम में भारत की धमाकेदार जीत, मलेशिया को 4-1 से हराया।

Hero Men’s Asia Cup 2025: राजगीर हॉकी स्टेडियम में भारत की धमाकेदार जीत, मलेशिया को 4-1 से हराया।

Edited By Ramanjot, Updated: 04 Sep, 2025 10:10 PM

india vs china hockey next match

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एक गोल से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए मलेशिया को 4-1 से हराया। यह मुकाबला हीरो मेन्स एशिया कप राजगीर बिहार 2025 के सुपर-4 चरण का दूसरा मैच था,

राजगीर: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एक गोल से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए मलेशिया को 4-1 से हराया। यह मुकाबला हीरो मेन्स एशिया कप राजगीर बिहार 2025 के सुपर-4 चरण का दूसरा मैच था, जो राजगीर हॉकी स्टेडियम में खेला गया। यह दिन कप्तान हरमनप्रीत सिंह के लिए खास रहा, क्योंकि उन्होंने भारतीय पुरुष हॉकी टीम के लिए अपना 250वां मैच खेला।

भारत के लिए गोल मनप्रीत सिंह (17’), सुखजीत सिंह (19’), शिलानंद लाकड़ा (24’) और विवेक सागर प्रसाद (38’) ने किए। वहीं मलेशिया की ओर से शफीक हसन (2’) ने गोल दागा।

PunjabKesari

शुरुआत में मलेशिया ने आक्रामक खेल दिखाया और दूसरे ही मिनट में शफीक हसन ने गोल कर टीम को बढ़त दिला दी। इसके बाद भी मलेशिया ने कब्जा बनाए रखा और भारत पर दबाव डाला। पहले क्वार्टर के अंत तक भारत ने आक्रामक मूव बनाए लेकिन गोल नहीं कर सका। पहला क्वार्टर मलेशिया के पक्ष में 1-0 से खत्म हुआ।

और ये भी पढ़े

PunjabKesari

दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में भारत ने लगातार पांच पेनल्टी कॉर्नर जीते। चार को मलेशियाई डिफेंस ने रोका, जबकि पांचवें पर हरमनप्रीत सिंह का शॉट गोलकीपर ने बचा लिया। इसके तुरंत बाद भारत के सबसे अनुभवी खिलाड़ी मनप्रीत सिंह (17’) ने रिबाउंड पर गोल दागकर स्कोर 1-1 कर दिया। इसी रफ्तार में कुछ मिनट बाद सुखजीत सिंह (19’) ने गोल कर भारत को 2-1 की बढ़त दिलाई। हाफ टाइम से पहले दिलप्रीत सिंह ने मिडफील्ड से शानदार मूव बनाया और शिलानंद लाकड़ा (24’) ने डिफ्लेक्शन पर गोल दाग दिया। हाफ टाइम तक भारत 3-1 से आगे रहा।

PunjabKesari

तीसरे क्वार्टर की शुरुआत में मलेशिया को पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन भारतीय गोलकीपर कृष्ण बहादुर पाठक ने शानदार बचाव किया। इसके बाद भारत ने लगातार दबाव बनाए रखा। मनप्रीत सिंह ने विवेक सागर प्रसाद (38’) को असिस्ट किया और उन्होंने गोल कर स्कोर 4-1 कर दिया। मलेशिया ने कुछ अच्छे मूव बनाए लेकिन भारतीय डिफेंस ने उन्हें गोल नहीं करने दिया। तीसरे क्वार्टर के बाद भारत 4-1 से आगे रहा।

चौथे क्वार्टर में भारत ने मैच पर पूरी तरह नियंत्रण बनाए रखा। मलेशिया ने लगातार आक्रमण किए, लेकिन कप्तान हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में भारतीय डिफेंस ने कोई मौका नहीं दिया। अंततः भारत ने यह मैच 4-1 से अपने नाम किया।

PunjabKesari

भारत अब अपना अगला सुपर-4 मुकाबला चीन के खिलाफ शनिवार, 6 सितंबर को शाम 7:30 बजे खेलेगा।

अन्य नतीजे:

बांग्लादेश ने कज़ाकिस्तान को 5-1 से हराया

चीन ने कोरिया को 3-0 से मात दी

मैचेस Sony Sports Network पर लाइव प्रसारित होंगे। वहीं अमेरिका, यूके, नीदरलैंड्स, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के प्रशंसक Watch.Hockey पर लाइव देख सकते हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!