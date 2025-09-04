Hero Men’s Asia Cup 2025: राजगीर हॉकी स्टेडियम में भारत की धमाकेदार जीत, मलेशिया को 4-1 से हराया।

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एक गोल से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए मलेशिया को 4-1 से हराया। यह मुकाबला हीरो मेन्स एशिया कप राजगीर बिहार 2025 के सुपर-4 चरण का दूसरा मैच था,

राजगीर: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एक गोल से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए मलेशिया को 4-1 से हराया। यह मुकाबला हीरो मेन्स एशिया कप राजगीर बिहार 2025 के सुपर-4 चरण का दूसरा मैच था, जो राजगीर हॉकी स्टेडियम में खेला गया। यह दिन कप्तान हरमनप्रीत सिंह के लिए खास रहा, क्योंकि उन्होंने भारतीय पुरुष हॉकी टीम के लिए अपना 250वां मैच खेला।

भारत के लिए गोल मनप्रीत सिंह (17’), सुखजीत सिंह (19’), शिलानंद लाकड़ा (24’) और विवेक सागर प्रसाद (38’) ने किए। वहीं मलेशिया की ओर से शफीक हसन (2’) ने गोल दागा।

शुरुआत में मलेशिया ने आक्रामक खेल दिखाया और दूसरे ही मिनट में शफीक हसन ने गोल कर टीम को बढ़त दिला दी। इसके बाद भी मलेशिया ने कब्जा बनाए रखा और भारत पर दबाव डाला। पहले क्वार्टर के अंत तक भारत ने आक्रामक मूव बनाए लेकिन गोल नहीं कर सका। पहला क्वार्टर मलेशिया के पक्ष में 1-0 से खत्म हुआ।

दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में भारत ने लगातार पांच पेनल्टी कॉर्नर जीते। चार को मलेशियाई डिफेंस ने रोका, जबकि पांचवें पर हरमनप्रीत सिंह का शॉट गोलकीपर ने बचा लिया। इसके तुरंत बाद भारत के सबसे अनुभवी खिलाड़ी मनप्रीत सिंह (17’) ने रिबाउंड पर गोल दागकर स्कोर 1-1 कर दिया। इसी रफ्तार में कुछ मिनट बाद सुखजीत सिंह (19’) ने गोल कर भारत को 2-1 की बढ़त दिलाई। हाफ टाइम से पहले दिलप्रीत सिंह ने मिडफील्ड से शानदार मूव बनाया और शिलानंद लाकड़ा (24’) ने डिफ्लेक्शन पर गोल दाग दिया। हाफ टाइम तक भारत 3-1 से आगे रहा।

तीसरे क्वार्टर की शुरुआत में मलेशिया को पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन भारतीय गोलकीपर कृष्ण बहादुर पाठक ने शानदार बचाव किया। इसके बाद भारत ने लगातार दबाव बनाए रखा। मनप्रीत सिंह ने विवेक सागर प्रसाद (38’) को असिस्ट किया और उन्होंने गोल कर स्कोर 4-1 कर दिया। मलेशिया ने कुछ अच्छे मूव बनाए लेकिन भारतीय डिफेंस ने उन्हें गोल नहीं करने दिया। तीसरे क्वार्टर के बाद भारत 4-1 से आगे रहा।

चौथे क्वार्टर में भारत ने मैच पर पूरी तरह नियंत्रण बनाए रखा। मलेशिया ने लगातार आक्रमण किए, लेकिन कप्तान हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में भारतीय डिफेंस ने कोई मौका नहीं दिया। अंततः भारत ने यह मैच 4-1 से अपने नाम किया।

भारत अब अपना अगला सुपर-4 मुकाबला चीन के खिलाफ शनिवार, 6 सितंबर को शाम 7:30 बजे खेलेगा।

अन्य नतीजे:

बांग्लादेश ने कज़ाकिस्तान को 5-1 से हराया

चीन ने कोरिया को 3-0 से मात दी

मैचेस Sony Sports Network पर लाइव प्रसारित होंगे। वहीं अमेरिका, यूके, नीदरलैंड्स, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के प्रशंसक Watch.Hockey पर लाइव देख सकते हैं।