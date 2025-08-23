Main Menu

  • Patna Road Accident: दर्दनाक सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत.....5 घायल, ट्रक और हाइवा के बीच हुई भीषण भिड़ंत; मंजर देख दहले लोग

Edited By Harman, Updated: 23 Aug, 2025 09:40 AM

patna road accident 8 people died and 5 injured collision between auto and hyva

बिहार के पटना में आज यानी शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। हाइवा और ऑटो की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस दुखद हादसे से इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

Patna Road Accident News: बिहार के पटना में आज यानी शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। हाइवा और ऑटो की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस दुखद हादसे से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। खून से लथपथ शव देख लोग सिहर उठे। परिवारों में चीख-पुकार मच गई।

ऑटो और हाइवा में जोरदार सीधी भिड़ंत

मिली जानकारी के अनुसार, सड़क हादसा पटना के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र में हुआ है। घटना  सुबह करीब 6 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ऑटो और हाइवा में जोरदार सीधी भिड़ंत हो गई। वहीं हादसा इतना भयंकर था कि आठ लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि पांच अन्य घायल भी हो गये। मृतकों में 5 महिलाएं शामिल है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया।

इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। वहीं इस दुखद घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस ट्रक चालक को पकड़ने की तलाश में जुट गई है।

 

