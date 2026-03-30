VIDEO: बंदर के हमले से बचने के दौरान मजदूर की मौत छत से गिरकर गई जान

Edited By Ramanjot, Updated: 30 Mar, 2026 03:44 PM



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#Rohtas #Monkey रोहतास जिले के बड्डी थानाक्षेत्र के रायपुर चोर गांव में एक दर्दनाक हादसे में 38 वर्षीय मजदूर दिहल बिंद की मौत हो गई। बताया जाता है कि वह गांव में ही एक निर्माणाधीन मकान की छत पर काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक एक बंदर ने उन पर हमला...