VIDEO: बंदर के हमले से बचने के दौरान मजदूर की मौत छत से गिरकर गई जान

Edited By Ramanjot, Updated: 30 Mar, 2026 03:44 PM
#Rohtas #Monkey
रोहतास जिले के बड्डी थानाक्षेत्र के रायपुर चोर गांव में एक दर्दनाक हादसे में 38 वर्षीय मजदूर दिहल बिंद की मौत हो गई। बताया जाता है कि वह गांव में ही एक निर्माणाधीन मकान की छत पर काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक एक बंदर ने उन पर हमला...
Rohtas News: रोहतास जिले के बड्डी थानाक्षेत्र के रायपुर चोर गांव में एक दर्दनाक हादसे में 38 वर्षीय मजदूर दिहल बिंद की मौत हो गई। बताया जाता है कि वह गांव में ही एक निर्माणाधीन मकान की छत पर काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक एक बंदर ने उन पर हमला कर दिया। बंदर से बचने के लिए भागने के दौरान अफरातफरी मच गई और वह छत से नीचे गिर गए। गिरने से उनके सिर में गंभीर चोट लगी जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई...