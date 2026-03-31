Silver Price Today Bihar: चांदी ने फिर पकड़ी रफ्तार, शादी सीजन से पहले बढ़े दाम, जानिए बिहार के शहरों का लेटेस्ट रेट

Edited By SHUKDEV PRASAD, Updated: 31 Mar, 2026 04:32 PM
वैश्विक स्तर पर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब चांदी के बाजार पर भी साफ दिख रहा है। 31 मार्च 2026 को चांदी की कीमतों में हल्की तेजी दर्ज की गई है, जिससे बिहार के सर्राफा बाजार में भी हलचल बढ़ गई है।
Silver Price Today: वैश्विक स्तर पर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब चांदी के बाजार पर भी साफ दिख रहा है। 31 मार्च 2026 को चांदी की कीमतों में हल्की तेजी दर्ज की गई है, जिससे बिहार के सर्राफा बाजार में भी हलचल बढ़ गई है। खासकर शादी-विवाह के सीजन से पहले बढ़ती मांग ने कीमतों को ऊपर की ओर धकेला है।
महावीर जयंती पर बाजार बंद, लेकिन यही रेट रहेगा लागू
आज महावीर जयंती के कारण देशभर के सर्राफा बाजार बंद हैं। ऐसे में इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी सोमवार का भाव ही आज के लिए मान्य रहेगा। IBJA के अनुसार, चांदी का ताजा भाव ₹2,30,135 प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया है। हालांकि अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर कीमतों में थोड़ा अंतर देखने को मिल रहा है, जहां कुछ रिपोर्ट्स में यह ₹2,45,000 प्रति किलो तक पहुंच चुकी है।
बिहार के शहरों में क्या है आज का चांदी का भाव?
बिहार में चांदी की कीमतें लोकल डिमांड और मेकिंग चार्ज के चलते थोड़ा ऊपर बनी हुई हैं। प्रमुख शहरों के ताजा रेट इस प्रकार हैं:
पटना (Patna Silver Price Today):
- 10 ग्राम – ₹2,450
- 100 ग्राम – ₹24,500
- 1 किलो – ₹2,45,000
गया (Gaya Silver Rate):
- 10 ग्राम – करीब ₹2,440
- 100 ग्राम – ₹24,400
- 1 किलो – ₹2,44,000
दरभंगा (Darbhanga Silver Price):
- 10 ग्राम – ₹2,445
- 100 ग्राम – ₹24,450
- 1 किलो – ₹2,44,500
बिहार में इन दिनों शादी सीजन को देखते हुए चांदी के गहनों और बर्तनों की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिससे कीमतों में मजबूती बनी हुई है।
MCX और इंटरनेशनल मार्केट का क्या है हाल
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी के वायदा भाव में मामूली तेजी देखी गई है। आज सुबह यह करीब ₹72 की बढ़त के साथ ₹2,29,033 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी की कीमतों में तेजी बनी हुई है। हाजिर चांदी करीब 1.35% चढ़कर 70.72 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई है, जो निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दिखाता है।
दिल्ली में तेज उछाल, खरीदारी ने बढ़ाई कीमत
राजधानी दिल्ली में चांदी की कीमत में करीब 3% का उछाल दर्ज किया गया है। यहां दाम ₹2,37,000 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए हैं। ज्वैलर्स की बढ़ती खरीदारी और शादी सीजन की तैयारी को इस तेजी की बड़ी वजह माना जा रहा है।
क्या करें बिहार के खरीदार?
बिहार के बाजार में मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए यह साफ है कि चांदी की कीमतों में अभी उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। ऐसे में अगर आप निवेश या खरीदारी की सोच रहे हैं तो बाजार की चाल पर नजर रखना जरूरी है।