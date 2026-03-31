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Bihar Electricity Rule: 1 अप्रैल से बदलेगा बिजली बिल का गणित, सही समय पर इस्तेमाल से होगी बचत

Edited By SHUKDEV PRASAD, Updated: 31 Mar, 2026 12:00 AM

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पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए नया नियम लागू करने का फैसला किया है।

Bihar News: पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए नया नियम लागू करने का फैसला किया है। 1 अप्रैल से राज्य में “टाइम ऑफ डे” (TOD) टैरिफ सिस्टम लागू होगा, जिसके तहत अब बिजली की दर पूरे दिन एक जैसी नहीं रहेगी, बल्कि समय के हिसाब से बदलेगी।

क्या है TOD टैरिफ? समझिए आसान भाषा में

नई व्यवस्था के अनुसार, दिन के अलग-अलग समय में बिजली की कीमत अलग-अलग होगी। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का समय “ऑफ-पीक” माना जाएगा, जिसमें बिजली की दर सामान्य से लगभग 20% कम रहेगी। यानी इस समय ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने पर बिल कम आएगा।

वहीं शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक का समय “पीक आवर” होगा, जब बिजली की मांग ज्यादा रहती है। इस दौरान घरेलू उपभोक्ताओं को करीब 10% और अन्य उपभोक्ताओं को 20% तक ज्यादा भुगतान करना होगा। रात 11 बजे से सुबह 9 बजे तक सामान्य दर ही लागू रहेगी।

स्मार्ट मीटर वालों को होगा सीधा फायदा

यह नई व्यवस्था मुख्य रूप से उन उपभोक्ताओं पर लागू होगी, जिनके घरों में स्मार्ट मीटर लगे हैं। बिजली कंपनियों का कहना है कि अगर लोग अपने इस्तेमाल का समय बदल लें, तो बिना खपत घटाए भी बिजली बिल में बचत कर सकते हैं।

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कितनी हो सकती है बचत?

उदाहरण के तौर पर, अगर कोई उपभोक्ता रोजाना 2 यूनिट बिजली का उपयोग शाम की बजाय दिन में करता है, तो उसे हर दिन करीब 3 रुपये तक की बचत हो सकती है। यानी महीने भर में यह बचत लगभग 90 रुपये तक पहुंच सकती है।

फ्री बिजली योजना जारी रहेगी

सरकार ने साफ किया है कि 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी। इस योजना का लाभ राज्य के करीब 90% घरेलू उपभोक्ताओं को मिल रहा है, जिनका बिल लगभग शून्य आता है।

कैसे करें सही इस्तेमाल?

अगर उपभोक्ता भारी बिजली उपकरण—जैसे एसी, गीजर, वॉशिंग मशीन—दिन के समय चलाते हैं, तो उन्हें कम बिल देना होगा। वहीं शाम के पीक समय में इन उपकरणों का इस्तेमाल कम करने से अतिरिक्त खर्च से बचा जा सकता है।

क्यों लागू किया गया यह नियम?

इस नई व्यवस्था का मकसद बिजली की खपत को संतुलित करना और पीक आवर में लोड कम करना है। साथ ही, उपभोक्ताओं को यह विकल्प देना है कि वे समझदारी से बिजली इस्तेमाल करके अपने खर्च को कम कर सकें।

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