VIDEO: एस्बेस्टस के घर पर 11 हजार वोल्ट का तार गिरने से मचा हड़कंप, नंगी तार से चिपक गई घर में मौजूद एक महिला

Edited By Swati Sharma, Updated: 26 Aug, 2025 03:52 PM

Begusarai News: लबेगूसराय में करंट की चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई। ये घटना मटिहानी थाना क्षेत्र के खरीदी गांव की है...दरअसल एस्बेस्टस के घर के ऊपर से 11 हजार वोल्ट का तार गिर...

Begusarai News: लबेगूसराय में करंट की चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई। ये घटना मटिहानी थाना क्षेत्र के खरीदी गांव की है...दरअसल एस्बेस्टस के घर के ऊपर से 11 हजार वोल्ट का तार गिर गया। तार की चपेट में आते ही घर में रह रही महिला की मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान रामप्रवेश ठाकुर की 45 साल की पत्नी पूनम देवी के तौर पर की गई है।  अहले सुबह करीब 3 बजे अचानक 11 हजार वोल्ट का तार टूट कर एस्बेस्टस के छत पर गिर गया और इससे जोरदार आवाज हुई। आवाज सुनकर पूनम देवी उठकर अपने दरवाजे के तरफ गई...लेकिन एस्बेस्टस के दरवाजे में भी करंट दौड़ रहा था। यहीं पर महिला करंट की चपेट में आ गई। पत्नी को तड़पता देख उसका पति बचाने के लिए दौड़ा। उसे भी हल्ट करंट लग गया...जब तक किसी दूसरे तरीके से वह अपनी पत्नी की जान बचाता तब तक उनकी मौत हो गई थी। स्थानीय लोग बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं।

