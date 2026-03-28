बिहार के मधेपुरा में दर्दनाक हादसा: नदी में गिरी कार, 3 लोगों की मौत...1 लापता

Bihar News: बिहार के मधेपुरा जिले में एक कार के नदी में गिरने से कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति का अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने यह जानकारी दी।

Bihar News: बिहार के मधेपुरा जिले में एक कार के नदी में गिरने से कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति का अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने यह जानकारी दी।



चार लोगों में से तीन के शव बरामद

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह हादसा अरार चौकी क्षेत्र में शुक्रवार देर रात करीब एक बजे हुआ, जब चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और कार पुल से नीचे नदी में जा गिरी। उन्होंने बताया कि कार में चार लोग सवार थे, जो ग्वालपाड़ा क्षेत्र से लौट रहे थे। उदाकिशुनगंज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) अविनाश कुमार ने कहा, "कार में सवार चार लोगों में से तीन के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि चौथे व्यक्ति की तलाश जारी है।" उन्होंने बताया कि खोज अभियान के लिए राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की टीम तैनात की गई है।



सभी लोग मेले में शामिल होने के बाद मधेपुरा लौट रहे थे

कुमार ने बताया कि मृतकों की पहचान मधेपुरा निवासी घनश्याम कुमार तथा सहरसा जिले के अंकित कुमार और वसंत कुमार के रूप में हुई है। सभी की उम्र करीब 20 वर्ष के आसपास थी। उन्होंने कहा कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार, सभी लोग ग्वालपाड़ा में एक मेले में शामिल होने के बाद मधेपुरा लौट रहे थे।