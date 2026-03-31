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  • रिश्वत की लालच के चक्कर में धरे गए दो सरकारी कर्मचारी, 70 हजार रुपए लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

रिश्वत की लालच के चक्कर में धरे गए दो सरकारी कर्मचारी, 70 हजार रुपए लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

Edited By Ramanjot, Updated: 31 Mar, 2026 03:27 PM

#BhagalpurNews #Corruption #VigilanceRaid #BiharNews निगरानी विभाग के लाख कार्रवाई के बावजूद चंद पैसों के लालच में रिश्वतखोर सरकारी अधिकारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इस बार निगरानी विभाग ने भागलपुर में एक्शन लिया है। सदर एसडीएम कार्यालय...

Bhagalpur News: निगरानी विभाग के लाख कार्रवाई के बावजूद चंद पैसों के लालच में रिश्वतखोर सरकारी अधिकारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इस बार निगरानी विभाग ने भागलपुर में एक्शन लिया है। सदर एसडीएम कार्यालय में छापेमारी कर निगरानी की टीम ने दो कर्मचारियों को 70 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दोनों रिश्वतखोर स्टाफ पर सेवा स्थायी करने के बदले घूस मांगने का आरोप है,,,,

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