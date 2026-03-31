रिश्वत की लालच के चक्कर में धरे गए दो सरकारी कर्मचारी, 70 हजार रुपए लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

Edited By Ramanjot, Updated: 31 Mar, 2026 03:27 PM



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#BhagalpurNews #Corruption #VigilanceRaid #BiharNews निगरानी विभाग के लाख कार्रवाई के बावजूद चंद पैसों के लालच में रिश्वतखोर सरकारी अधिकारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इस बार निगरानी विभाग ने भागलपुर में एक्शन लिया है। सदर एसडीएम कार्यालय...