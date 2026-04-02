Weather Update : अगले 3 दिन जरा सावधान! मौसम विभाग ने जारी की बड़ी चेतावनी; जानिए तुरंत वेदर रिपोर्ट

बिहार में मौसम इन दिनों तेजी से करवट ले रहा है। अप्रैल की शुरुआत के साथ ही जहां एक ओर भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, वहीं दूसरी ओर जल्द ही राहत की बारिश का दौर शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बड़े बदलाव...

Bihar Weather Alert : बिहार में मौसम इन दिनों तेजी से करवट ले रहा है। अप्रैल की शुरुआत के साथ ही जहां एक ओर भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, वहीं दूसरी ओर जल्द ही राहत की बारिश का दौर शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं।

धूप और उमस से बढ़ी परेशानी

राज्य के कई जिलों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। राजधानी पटना समेत विभिन्न शहरों में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है, जबकि कुछ इलाकों में यह 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। हवा में नमी बढ़ने से उमस भरी गर्मी लोगों को ज्यादा परेशान कर रही है। दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण सड़कों पर आवाजाही भी कम हो गई है।

5 अप्रैल से बदलेगा मौसम का रुख

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 5 अप्रैल से एक नया वेदर सिस्टम सक्रिय होगा, जिससे राज्य में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस दौरान कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक अगले 72 घंटों के भीतर बिहार के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हो सकती है। यह बदलाव जहां एक ओर गर्मी से राहत देगा, वहीं तेज हवाएं और आंधी कुछ इलाकों में परेशानी भी खड़ी कर सकती हैं।

लोगों को सतर्क रहने की सलाह

मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है। खासतौर पर आंधी और बारिश के दौरान खुले स्थानों से दूर रहने की अपील की गई है।

