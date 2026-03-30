बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? मांझी का बड़ा खुलासा—‘मोदी-शाह ने तय कर लिया नाम’

पटना से लेकर दिल्ली तक बिहार की राजनीति इन दिनों एक बड़े सवाल के इर्द-गिर्द घूम रही है—नीतीश कुमार के बाद राज्य की कमान किसके हाथ में होगी? इस बीच जीतन राम मांझी के ताजा बयान ने सियासी चर्चाओं को और तेज कर दिया है।

Bihar News: पटना से लेकर दिल्ली तक बिहार की राजनीति इन दिनों एक बड़े सवाल के इर्द-गिर्द घूम रही है—नीतीश कुमार के बाद राज्य की कमान किसके हाथ में होगी? इस बीच जीतन राम मांझी के ताजा बयान ने सियासी चर्चाओं को और तेज कर दिया है।

“फैसला ऊपर हो चुका है” – मांझी का बड़ा दावा

केंद्रीय मंत्री और हम (HAM) पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने इशारों-इशारों में बड़ा संकेत देते हुए कहा कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर फैसला शीर्ष स्तर पर पहले ही तय हो चुका है। उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे अनुभवी नेता इस मुद्दे पर पूरी तरह सजग हैं और जो भी निर्णय होगा, वह राज्य के हित में होगा।

दिल्ली से आया बयान, बढ़ी राजनीतिक हलचल

संसद परिसर में मीडिया से बातचीत के दौरान मांझी ने साफ कहा कि नेतृत्व को लेकर शीर्ष नेतृत्व के मन में स्पष्टता है। उनका यह भी कहना था कि जब नाम सामने आएगा, तो उसे सभी सहयोगी दलों का समर्थन मिलेगा। इस बयान के बाद बिहार की सियासत में अटकलों का दौर और तेज हो गया है।

नीतीश कुमार के बाद कौन? बढ़ी चर्चा

नीतीश कुमार की सेहत और भविष्य को लेकर पहले से ही कई तरह की चर्चाएं चल रही थीं। अब मांझी के बयान ने इस बहस को नई दिशा दे दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि NDA पहले से ही संभावित चेहरे पर विचार कर चुका है, लेकिन आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है।

NDA में नया चेहरा या पुराना चेहरा?

बिहार में अगले कुछ समय में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या NDA किसी नए चेहरे को आगे बढ़ाएगा या फिर किसी अनुभवी नेता को ही जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। फिलहाल गठबंधन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है। मांझी के बयान ने यह जरूर संकेत दे दिया है कि बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है। अब सभी की नजर NDA नेतृत्व की अगली चाल पर टिकी हुई है।