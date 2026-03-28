Nalanda News: 27 साल पुराने मर्डर केस में गिरफ्तारी, पुलिस पर हमला… महिला दारोगा समेत 3 घायल

Bihar Sharif के बिहार थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया, जब फरार आरोपी को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। इस घटना में एक महिला अधिकारी समेत तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए,

नालंदा: Bihar Sharif के बिहार थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया, जब फरार आरोपी को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। इस घटना में एक महिला अधिकारी समेत तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया।

1999 के मर्डर केस में दबिश देने पहुंची थी टीम

जानकारी के अनुसार, नालंदा पुलिस और गुजरात पुलिस की संयुक्त टीम टिकुलीपर इलाके में छापेमारी करने पहुंची थी। टीम का लक्ष्य 1999 में दर्ज एक हत्या मामले के फरार आरोपी को गिरफ्तार करना था, जो लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर था। बताया जा रहा है कि आरोपी पर पुराने विवाद में एक व्यक्ति की हत्या का आरोप है और वह वर्षों से फरार चल रहा था।

गिरफ्तारी के दौरान परिजनों ने किया हमला

पुलिस जैसे ही आरोपी को हिरासत में लेने लगी, उसके परिवार के लोग भड़क उठे। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया और परिजनों ने पुलिस टीम के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट शुरू कर दी। इस झड़प में महिला दारोगा समेत तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें बाद में इलाज के लिए भेजा गया।

पुलिस ने दिखाया एक्शन, चार लोग गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात को काबू में किया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए हमले में शामिल चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में आरोपी की पत्नी, बेटी और अन्य परिजन शामिल बताए जा रहे हैं। सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

मुख्य आरोपी को गुजरात पुलिस ले गई

मुख्य आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद गुजरात पुलिस अपने साथ ले गई। बताया जा रहा है कि आगे की कानूनी प्रक्रिया वहीं पूरी की जाएगी, जहां मूल मामला दर्ज है।

पुलिस का बयान और आगे की कार्रवाई

स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूरी कार्रवाई समन्वय के साथ की गई थी और आरोपी को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है।