सोना-चांदी नहीं सिलेंडरों पर डाका डाल रहे चोर! गैस डिलीवरी वैन से 27 Cylinder चोरी, अगले दिन होने थे डिलीवर; चिंता में लोग

Mumbai News: मुंबई के कांदिवली पश्चिम इलाके में एलपीजी की कमी के बीच चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई है। चारकोप क्षेत्र में खड़ी गैस डिलीवरी वैन से 27 सिलेंडर चोरी हो गए, जिससे प्रशासन और स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है।

Mumbai News: मुंबई के कांदिवली पश्चिम इलाके में एलपीजी की कमी के बीच चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई है। चारकोप क्षेत्र में खड़ी गैस डिलीवरी वैन से 27 सिलेंडर चोरी हो गए, जिससे प्रशासन और स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है।



ताला भी तोड़कर अंदर रखे सिलेंडर निकाले गए

दरअसल, मुंबई के कांदिवली पश्चिम के चारकोप इलाके में 25 और 26 मार्च की रात एक गैस डिलीवरी वैन से चोरी की घटना हुई। अज्ञात चोरों ने अंधेरे का फायदा उठाकर वैन से 27 गैस सिलेंडर चुरा लिए। पीड़ित नंदकुमार रामराज सोनी, जो कई सालों से गैस डिलीवरी का काम कर रहे हैं, ने बताया कि उन्होंने 25 मार्च की रात करीब 11 बजे अपना टेंपो चारकोप में खड़ा किया था। वैन में अगले दिन की डिलीवरी के लिए सिलेंडर पहले से रखे हुए थे। सुबह जब वे लौटे, तो उन्होंने देखा कि वैन के साथ छेड़छाड़ की गई थी। चोरों ने खिड़की का कांच तोड़ दिया और पीछे का ताला भी तोड़कर अंदर रखे सिलेंडर निकाल लिए।



चोरी में करीब 15,500 रुपये का नुकसान

चोरी हुए 27 सिलेंडरों में 5 भरे हुए और 22 खाली सिलेंडर थे। इस चोरी में करीब 15,500 रुपये का नुकसान हुआ है। पहले अपने साथियों से पूछताछ करने के बाद, जब कोई जानकारी नहीं मिली, तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी जा रही है। कुछ संदिग्ध लोग और वाहन कैमरे में दिखाई दिए हैं, जिनकी पहचान की जा रही है। पुलिस कबाड़ बाजार और अवैध गैस रिफिलिंग से जुड़े लोगों से भी पूछताछ कर रही है।



पुलिस का कहना है कि इस मामले में कई टीमें काम कर रही हैं और जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब शहर में पहले से ही एलपीजी सप्लाई को लेकर स्थिति संवेदनशील बनी हुई है।