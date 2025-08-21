नहीं थम रही सड़क हादसों की रफ्तार! Hazipur में ट्रक और कार की टक्कर में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, मची चीख-पुकार

Edited By Harman, Updated: 21 Aug, 2025 01:18 PM
बिहार के हाजीपुर में ट्रक और कार की टक्कर में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।
Bihar Road Accident News: तेज रफ्तार वाहन चलाने और लापरवाही बरतने के कारण लगातार सड़क हादसे हो रहे है। ताजा मामला बिहार के हाजीपुर से आया है जहां ट्रक और कार की टक्कर में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।
मिली जानकारी के अनुसार, घटना काजीपुर थाना क्षेत्र की है। मृतकों की पहचान 26 वर्षीय विशाल कुमार और 48 वर्षीय कौशल किशोर के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि कार और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई। भिंड़त इतनी जोरदार थी कि कार ने पलटी मारते हुए दूसरे ओर से आ रहे बाइक सवार अधिवक्ता कौशल किशोर को कुचल दिया। हादसा इतना भयानक था कि कार सवार विशाल कुमार और बाइक सवार कौशल किशोर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
इधर घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। वहीं घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल में वेशाली विधायक सिद्धार्थ पटेल भी पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया।