जूते में छिपा था सांप, पहनते ही डसा… पुलिसकर्मी ने किया हैरान कर देने वाला काम!

बिहार शरीफ से एक हैरान करने वाली और साहस से भरी घटना सामने आई है। ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहे एक पुलिसकर्मी को जूता पहनते ही सांप ने काट लिया, लेकिन उन्होंने घबराने के बजाय ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया।

पटना: बिहार शरीफ से एक हैरान करने वाली और साहस से भरी घटना सामने आई है। ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहे एक पुलिसकर्मी को जूता पहनते ही सांप ने काट लिया, लेकिन उन्होंने घबराने के बजाय ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया।

जूते में छिपा था सांप, पहनते ही हुआ हमला

जानकारी के मुताबिक डायल-112 टीम में तैनात पुलिसकर्मी वीरेंद्र कुमार महतो रोज की तरह ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे थे। जैसे ही उन्होंने जूता पहना, उसमें पहले से छिपे एक छोटे सांप ने उनके पैर में काट लिया। अचानक हुए इस हमले से कुछ पल के लिए स्थिति गंभीर हो गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं खोई।

हिम्मत दिखाई, सांप को पकड़कर खुद पहुंचे अस्पताल

सांप के काटने के बाद भी वीरेंद्र कुमार महतो ने साहस का परिचय देते हुए उसी सांप को पकड़ लिया। उन्होंने उसे एक कांच के डिब्बे में सुरक्षित बंद किया और तुरंत इलाज के लिए अस्पताल की ओर निकल पड़े। उनका यह कदम न सिर्फ बहादुरी का उदाहरण है, बल्कि डॉक्टरों को इलाज में भी मददगार साबित हुआ।

अस्पताल में मचा हड़कंप

जब वे सांप को डिब्बे में लेकर अस्पताल पहुंचे, तो वहां मौजूद लोग और स्टाफ उसे देखकर घबरा गए। कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हालांकि बाद में स्थिति सामान्य हुई और डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया।

डॉक्टरों ने दी राहत भरी खबर

डॉक्टरों के अनुसार सांप छोटा था और उसका जहर ज्यादा खतरनाक नहीं था। समय रहते अस्पताल पहुंचने के कारण पुलिसकर्मी की हालत स्थिर है और अब वे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं।

बारिश के मौसम में बढ़ता है खतरा

यह घटना एक बार फिर सतर्क रहने की जरूरत बताती है। बारिश के दिनों में सांप अक्सर जूतों, कपड़ों और घरों के कोनों में छिप जाते हैं। ऐसे में किसी भी वस्तु का इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छी तरह जांच लेना जरूरी है।

