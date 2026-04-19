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VIDEO: Census 2027- जनगणना 2027 होगी पूरी तरह से डिजिटल, DM साहिला ने दी स्वगणना के तरीकों की जानकारी

Edited By Swati Sharma, Updated: 19 Apr, 2026 03:35 PM

#Census2027 #DigitalIndia #BuxarNews #BiharNews Buxar News : बक्सर में जनगणना 2027 को लेकर जिलाधिकारी साहिला की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस मोड में होगी। आम नागरिकों को स्वयं अपनी गणना करने का मौका...

Buxar News : बक्सर में जनगणना 2027 को लेकर जिलाधिकारी साहिला की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस मोड में होगी। आम नागरिकों को स्वयं अपनी गणना करने का मौका मिलेगा। प्रशासन ने लोगों से स्वगणना के लिए आगे आने और दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की है।

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