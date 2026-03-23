VIDEO: 'बिहार के लोग शौक से करते हैं पलायन..', लोजपा विधायक का विवादित बयान

Edited By Ramanjot, Updated: 23 Mar, 2026 04:58 PM



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#Rohtas #LJPR #Bihar रोहतास के डेहरी से लोजपा रामविलास विधायक राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह ने पलायन को लेकर एक अजीब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि, सरकार रोजगार के लिए लगातार योजनाएं चला रही है लेकिन अगर कोई शौक से दूसरे राज्यों में काम करने जाता...