VIDEO: 'बिहार के लोग शौक से करते हैं पलायन..', लोजपा विधायक का विवादित बयान

Edited By Ramanjot, Updated: 23 Mar, 2026 04:58 PM
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रोहतास के डेहरी से लोजपा रामविलास विधायक राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह ने पलायन को लेकर एक अजीब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि, सरकार रोजगार के लिए लगातार योजनाएं चला रही है लेकिन अगर कोई शौक से दूसरे राज्यों में काम करने जाता...
रोहतास: रोहतास के डेहरी से लोजपा रामविलास विधायक राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह ने पलायन को लेकर एक अजीब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि, सरकार रोजगार के लिए लगातार योजनाएं चला रही है लेकिन अगर कोई शौक से दूसरे राज्यों में काम करने जाता है तो उसे रोका नहीं जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के लोग शिक्षित हैं और देशभर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं जो गर्व की बात है....