VIDEO: Rohtas में बाइक चोरी करने वाले शतिर Giroh का हुआ पर्दाफाश, Gang के सरगना Irshad से 10 बाइक बरामद

Edited By Swati Sharma, Updated: 28 Mar, 2026 03:41 PM
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Rohtas : रोहतास पुलिस ने बाइक चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया...
Rohtas : रोहतास पुलिस ने बाइक चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है।डिहरी नगर थाना कांड संख्या 506/25 की जांच के दौरान पुलिस को अहम सुराग मिले, जिसके आधार पर SIT विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने छापेमारी कर मो. इरशाद राइन उर्फ शेरा को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने अपने दो सहयोगियों रंजीत मुंडा और बिट्टू कुमार का नाम बताया। गिरोह रात के समय घरों के बाहर खड़ी बाइक चुराते थे और बाद में उन्हें अलग-अलग जगहों पर छिपाकर बेच देते थे।