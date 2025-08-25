Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • 'कल्पना की सुगबुगाह'...पासपोर्ट सेवा केंद्र पटना में समकालीन कला चित्रों की प्रदर्शनी, 1500 आवेदकों को मिलेगा अनूठा अनुभव

'कल्पना की सुगबुगाह'...पासपोर्ट सेवा केंद्र पटना में समकालीन कला चित्रों की प्रदर्शनी, 1500 आवेदकों को मिलेगा अनूठा अनुभव

Edited By Ramanjot, Updated: 25 Aug, 2025 04:44 PM

exhibition of contemporary art paintings at passport seva kendra patna

प्रदर्शनी का उद्घाटन 25 अगस्त 2025 को शाम 5 बजे पासपोर्ट सेवा केंद्र, पाटलिपुत्र, पटना में किया जाएगा और यह 25 सितंबर 2025 तक प्रदर्शित होगी।  स्वधा रिज़वी, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी एवं वरिष्ठ भारतीय विदेश सेवा अधिकारी ने कहा, “प्रतिदिन पासपोर्ट...

Bihar News: ‘भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद’, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना, ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पटना, विदेश मंत्रालय के अंतर्गत पासपोर्ट सेवा केंद्र, पटना में अपनी कला प्रदर्शनी की दूसरी श्रृंखला की घोषणा  है। समकालीन कला प्रदर्शनी जिसमें बिहार के 15 निपुण चित्रकारों की चित्रकारी (पेंटिंग) प्रदर्शित की जाएंगी, का विषय रखा गया है 'कल्पना की सुगबुगाहट: समकालीन कला में विविधता का प्रदर्शन'।

PunjabKesari

प्रदर्शनी का उद्घाटन 25 अगस्त 2025 को शाम 5 बजे पासपोर्ट सेवा केंद्र, पाटलिपुत्र, पटना में किया जाएगा और यह 25 सितंबर 2025 तक प्रदर्शित होगी।  स्वधा रिज़वी, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी एवं वरिष्ठ भारतीय विदेश सेवा अधिकारी ने कहा, “प्रतिदिन पासपोर्ट सेवा केंद्र में आने वाले लगभग 1500 आवेदकों को पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करने वाले सरकारी कार्यालय में कला जगत का अनूठा अनुभव मिलेगा, जो अक्सर आर्ट गैलरी तक ही सीमित रहता है। यह उच्च वर्गों से उतारकर कलाकृतियों को सार्वजनिक स्थानों और आम लोगों तक लाने का एक छोटा सा प्रयास है - जिससे बिहार के लोगों में कला के प्रति रुचि और समझ बढ़े।”,यद्यपि यह प्रदर्शनी मुख्यतः पासपोर्ट आवेदकों के लिए है, फिर भी अन्य आगंतुकों द्वारा अनुरोध कर विजिट की सुविधा के लिए प्रदर्शनी समन्वयक मनीष (मोबाइल: 8709417080) से संपर्क किया जा सकता है या एक दिन पहले rpo.patna@mea.gov.in पर ईमेल किया जा सकता है।

PunjabKesari

यह प्रदर्शनी विभिन्न दृष्टिकोणों, मीडिया और विषयों को एक पटल पर लाता है, जो आज के समकालीन कलात्मक प्रचलन की समृद्धि दर्शाता है। चित्रकला और मूर्तिकला के माध्यम से 'कल्पना की सुगबुगाहट' तेजी से बदलती दुनिया में पहचान, स्मृति और संबंध के सवालों को गहराई से छूता है। प्रत्येक कलाकार एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, फिर भी साथ मिलकर उनकी कृतियाँ एक जीवंत संवाद का निर्माण करती हैं जो दर्शकों को चिंतन करने, साथ आने और नई संभावनाओं की कल्पना करने के लिए आमंत्रित करती हैं। यह प्रदर्शनी सामूहिक रचनात्मकता की शक्ति को उजागर करती है। विविध विधाओं को एक साथ प्रस्तुत करके, हमारा उद्देश्य संवाद को गति देना और उन कलाकृतियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना है जो कई मायनों में हमारे जीवन से जुड़ी हैं।


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!