Gold Price Today: सोने की कीमत में भारी गिरावट! खरीदारी से पहले जानिये अपने शहर का लेटेस्ट रेट

Edited By SHUKDEV PRASAD, Updated: 23 Mar, 2026 04:41 PM

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव (Iran–Israel–US conflict) का असर अब सीधे भारत के सर्राफा बाजार पर दिखने लगा है। दो दिन की छुट्टी के बाद जैसे ही बाजार खुला, सोने की कीमतों में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई।

Gold Price Today: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव (Iran–Israel–US conflict) का असर अब सीधे भारत के सर्राफा बाजार पर दिखने लगा है। दो दिन की छुट्टी के बाद जैसे ही बाजार खुला, सोने की कीमतों में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। बिहार के बाजारों में भी इसका साफ असर देखने को मिल रहा है, जहां पटना, गया और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में सोना सस्ता हो गया है।

MCX पर सोना धड़ाम, निवेशकों में हलचल

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का वायदा भाव करीब 7% से ज्यादा टूट गया, जिससे निवेशकों में बेचैनी बढ़ गई। पिछले कारोबारी सत्र में जहां सोना ऊंचे स्तर पर बंद हुआ था, वहीं आज खुलते ही कीमतों में भारी गिरावट आ गई। इस साल जनवरी में सोना अपने ऑल टाइम हाई तक पहुंचा था, लेकिन मौजूदा हालात में बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है।

IBJA के मुताबिक आज का गोल्ड रेट (Bihar Focus)

इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के ताजा आंकड़ों के अनुसार सोमवार को सोने के भाव में तेज गिरावट दर्ज की गई:

24 कैरेट सोना: सुबह ₹1,47,218 — दोपहर ₹1,35,141 प्रति 10 ग्राम

23 कैरेट सोना: ₹1,46,628 — ₹1,34,600

22 कैरेट सोना: ₹1,34,852 — ₹1,23,789

18 कैरेट सोना: ₹1,10,414 — ₹1,01,356

14 कैरेट सोना: ₹86,123 — ₹79,058

यानी कुछ ही घंटों में सोना ₹10,000 से ज्यादा सस्ता हो गया।

बिहार के प्रमुख शहरों में आज का सोने का भाव (Gold Rate Bihar Today)

पटना (Patna Gold Price)

24 कैरेट: ₹1,40,070

22 कैरेट: ₹1,28,400

18 कैरेट: ₹1,05,070

गया (Gaya Gold Rate)

24 कैरेट: ₹1,39,800

22 कैरेट: ₹1,28,100

18 कैरेट: ₹1,04,800

मुजफ्फरपुर (Muzaffarpur Gold Price)

24 कैरेट: ₹1,40,200

22 कैरेट: ₹1,28,500

18 कैरेट: ₹1,05,200

भागलपुर (Bhagalpur Gold Rate)

24 कैरेट: ₹1,39,900

22 कैरेट: ₹1,28,200

18 कैरेट: ₹1,04,900

क्यों गिर रहा है सोना?