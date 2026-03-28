Gold Price Today: युद्ध के असर से लुढ़का सोना! जानिए आपके शहर में क्या है नया रेट

Edited By SHUKDEV PRASAD, Updated: 28 Mar, 2026 04:23 PM
मध्य पूर्व में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारतीय बाजारों में भी साफ दिखने लगा है। सोने की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है।
Gold Price Today: मध्य पूर्व में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारतीय बाजारों में भी साफ दिखने लगा है। सोने की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है। सुरक्षित निवेश (Safe Investment) माने जाने वाले गोल्ड में इन दिनों अस्थिरता बनी हुई है, जिसका सीधा असर बिहार के सर्राफा बाजारों पर भी पड़ रहा है।
बिहार में आज का सोना भाव (Gold Rate Today in Bihar)
इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, आज सोने की कीमतों में हल्की नरमी देखी गई है।
पटना समेत बिहार के प्रमुख शहरों में आज का भाव इस प्रकार है:
पटना (Patna Gold Rate)
- 24 कैरेट: ₹1,48,120 प्रति 10 ग्राम
- 22 कैरेट: ₹1,35,800 प्रति 10 ग्राम
- 18 कैरेट: ₹1,11,120 प्रति 10 ग्राम
गया (Gaya Gold Price Today) (अनुमानित बाजार दर)
- 24 कैरेट: ₹1,48,000
- 22 कैरेट: ₹1,35,700
- 18 कैरेट: ₹1,11,000
भागलपुर (Bhagalpur Gold Rate) (अनुमानित)
- 24 कैरेट: ₹1,48,150
- 22 कैरेट: ₹1,35,850
- 18 कैरेट: ₹1,11,200
मुजफ्फरपुर (Muzaffarpur Gold Price) (अनुमानित)
- 24 कैरेट: ₹1,48,050
- 22 कैरेट: ₹1,35,750
- 18 कैरेट: ₹1,11,100
ध्यान दें: शहरों के रेट में मामूली अंतर मेकिंग चार्ज और स्थानीय टैक्स के कारण हो सकता है।
IBJA के अनुसार आज का शुद्ध सोना भाव
IBJA के अनुसार शुक्रवार को बाजार बंद होने तक सोने की कीमतें इस स्तर पर रहीं (शनिवार-रविवार यही मान्य रहेंगी):
- 24 कैरेट: ₹1,42,942 प्रति 10 ग्राम
- 23 कैरेट: ₹1,42,370 प्रति 10 ग्राम
- 22 कैरेट: ₹1,30,935 प्रति 10 ग्राम
- 18 कैरेट: ₹1,07,207 प्रति 10 ग्राम
- 14 कैरेट: ₹83,621 प्रति 10 ग्राम
दिल्ली से बिहार तक गिरावट का असर
देश की राजधानी दिल्ली में भी सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट सोना करीब ₹1,900 सस्ता होकर ₹1,47,800 प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इसी गिरावट का असर बिहार के बाजारों में भी देखने को मिला, जहां ग्राहकों को थोड़ी राहत मिली है।
MCX और अंतरराष्ट्रीय बाजार का हाल
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर हालांकि सोने के वायदा भाव में हल्की तेजी देखी गई और यह करीब ₹1,44,500 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड की कीमत बढ़कर 4,416 डॉलर प्रति औंस हो गई है, जिससे आने वाले दिनों में फिर से कीमतों में उछाल की संभावना जताई जा रही है।
क्या अभी सोना खरीदना सही समय है?
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक अनिश्चितता के कारण सोने में अभी और उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। ऐसे में शादी-ब्याह या निवेश के लिए खरीदारी करने वालों को कीमतों पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जा रही है।