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Gold Price Today: सोने की कीमतों में बड़ा बदलाव, जानें 18-22-24 कैरेट सोने का रेट

Edited By SHUKDEV PRASAD, Updated: 24 Mar, 2026 04:23 PM

gold rate 24 march 2026

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव का असर अब भारतीय बाजार पर साफ दिख रहा है। 24 मार्च 2026 को सोने की कीमतों में हल्की तेजी दर्ज की गई।

Gold Price Today: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव का असर अब भारतीय बाजार पर साफ दिख रहा है। 24 मार्च 2026 को सोने की कीमतों में हल्की तेजी दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 कैरेट गोल्ड का वायदा भाव करीब 0.85% बढ़कर लगभग ₹1,40,450 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। हालांकि, इस साल की शुरुआत में सोना रिकॉर्ड ऊंचाई भी छू चुका है, जिससे बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है।

IBJA के अनुसार आज का सोना भाव (कैरेट के हिसाब से)

इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिनभर में हल्की गिरावट भी देखी गई:

  • 24 कैरेट: ₹1,39,569 — ₹1,39,513 प्रति 10 ग्राम
  • 23 कैरेट: ₹1,39,010 — ₹1,38,954 प्रति 10 ग्राम
  • 22 कैरेट: ₹1,27,845 — ₹1,27,794 प्रति 10 ग्राम
  • 18 कैरेट: ₹1,04,677 — ₹1,04,635 प्रति 10 ग्राम
  • 14 कैरेट: ₹81,648 — ₹81,615 प्रति 10 ग्राम

यानी दिन के दौरान मामूली गिरावट, लेकिन कुल मिलाकर बाजार में मजबूती बनी हुई है।

बिहार के शहरों में सोने का ताजा रेट (Gold Price in Bihar Today)

अगर आप बिहार में गहने खरीदने की सोच रहे हैं, तो शहरों के हिसाब से कीमत इस तरह है:

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पटना

  • 24 कैरेट: ₹1,42,960
  • 22 कैरेट: ₹1,31,050
  • 18 कैरेट: ₹1,07,240

गया

  • 24 कैरेट: ₹1,42,800 (लगभग)
  • 22 कैरेट: ₹1,30,900
  • 18 कैरेट: ₹1,07,000

भागलपुर

  • 24 कैरेट: ₹1,42,900
  • 22 कैरेट: ₹1,31,000
  • 18 कैरेट: ₹1,07,200

मुजफ्फरपुर

  • 24 कैरेट: ₹1,42,850
  • 22 कैरेट: ₹1,30,950
  • 18 कैरेट: ₹1,07,100

नोट: शहरों में रेट में हल्का फर्क मेकिंग चार्ज और लोकल टैक्स के कारण हो सकता है।

कल के मुकाबले क्या बदला?

अखिल भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार, हाल ही में सोने में बड़ी गिरावट भी दर्ज की गई थी। दिल्ली बाजार में 24 कैरेट सोना करीब ₹9,000 तक टूट गया था। वैश्विक बाजार में भी गोल्ड की कीमतों में गिरावट देखने को मिली, जिससे घरेलू बाजार पर असर पड़ा।

खरीदारी से पहले जान लें ये बातें

  • शादी-विवाह सीजन में कीमतें तेजी से बदलती हैं
  • इंटरनेशनल मार्केट और डॉलर की चाल का सीधा असर पड़ता है
  • लोकल ज्वेलर्स का रेट IBJA से अलग हो सकता है।

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