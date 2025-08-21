PM आवास योजना के लिए 5 हजार रुपए घूस ले रहा था सहायक सचिव, निगरानी विभाग ने रंगे हाथ दबोचा

ब्यूरो सूत्रों ने बताया कि भोजपुर जिले के सिकरहटा थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव निवासी और परिवादी रामजी सिंह ने ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई थी कि चकिया पंचायत के आवास सहायक मनीष कुमार ने प्रधानमंत्री आवास की किस्त की राशि को उनके खाता में डालने के...

Bhojpur News: बिहार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने बुधवार को भोजपुर जिले के चकिया पंचायत के आवास सहायक मनीष कुमार को पांच हजार रूपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया।



खाते में किस्त डालने के लिए की थी रिश्वत की मांग

ब्यूरो सूत्रों ने बताया कि भोजपुर जिले के सिकरहटा थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव निवासी और परिवादी रामजी सिंह ने ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई थी कि चकिया पंचायत के आवास सहायक मनीष कुमार ने प्रधानमंत्री आवास की किस्त की राशि को उनके खाता में डालने के लिए रिश्वत की मांग की है। ब्यूरो द्वारा प्राप्त शिकायत का सत्यापन कराया गया एवं सत्यापन के क्रम में आरोपी द्वारा रिश्वत मांगे जाने का प्रमाण पाया गया।



प्रथम द्दष्टया आरोप सही पाए जाने के बाद कांड अंकित कर पटना ब्यूरो के पुलिस उपाधीक्षक और अनुसंधानकर्त्ता गौतम कृष्ण नेतृत्व में एक धावादल का गठन किया गया। सूत्रों ने बताया कि धावादल द्वारा कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी अभियुक्त मनीष कुमार को पांच हजार रूपए रिश्वत लेते हुए फतेहपुर गांव स्थित परिवादी के घर के बगल स्थित गुमटी के समीप से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त से पूछताछ के बाद उसे पटना निगरानी की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा।