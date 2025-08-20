Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • कटिहार में पुलिस की बड़ी कामयाबी: डकैती की साजिश रच रहे 6 अपराधी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद

कटिहार में पुलिस की बड़ी कामयाबी: डकैती की साजिश रच रहे 6 अपराधी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद

Edited By Ramanjot, Updated: 20 Aug, 2025 06:51 PM

katihar police news

कटिहार पुलिस ने मंगलवार देर रात एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए डकैती की योजना बना रहे 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई कोढ़ा थाना क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई।

कटिहार:कटिहार पुलिस ने मंगलवार देर रात एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए डकैती की योजना बना रहे 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई कोढ़ा थाना क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। पुलिस ने मौके से 3 देसी कट्टा, 7 जिंदा कारतूस और डकैती में इस्तेमाल होने वाले कई औजार बरामद किए हैं।

गुप्त सूचना पर हुई छापेमारी

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कोढ़ा थाना क्षेत्र में कुछ अपराधी डकैती की योजना बना रहे हैं। इसके बाद कोढ़ा थाना प्रभारी और एसटीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर अपराधियों को रंगे हाथ पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार, सभी आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे।

बरामद सामानों में हथियार से लेकर औजार तक

छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और औजार बरामद किए, जिनमें शामिल हैं –

  • 03 देसी कट्टा
  • 07 जिंदा कारतूस
  • 04 इलेक्ट्रिक ब्लेड
  • 02 हथौड़ी, 02 छेनी
  • 01 तलवार, 02 चाकू
  • 01 लोहे का सरिया, 01 रॉड, 01 रिंच
  • 01 इलेक्ट्रिक कटर मशीन
  • 01 एक्सटेंशन बोर्ड तार सहित

पुलिस की सतर्कता से टली वारदात

कटिहार पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से जिले में संभावित डकैती की बड़ी वारदात टल गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार सभी अपराधियों से पूछताछ की जा रही है और इनके आपराधिक नेटवर्क की भी जांच की जा रही है।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!