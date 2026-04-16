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VIDEO: ‘NDA 2.0..नीतीश कुमार के विकास मॉडल को सम्राट चौधरी बढाएंगे आगे..’, मंत्री गिरिराज सिंह का बयान

Edited By Swati Sharma, Updated: 16 Apr, 2026 03:49 PM

minister giriraj singh statement

#GirirajSingh #CMSamratChaudhary #NitishKumar #BJP #BiharPolitics #PoliticalNews Bihar Political News: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, यह NDA 2.0 है लेकिन नीतीश कुमार के विकास मॉडल को ही सम्राट चौधरी आगे बढाएंगे..तेजस्वी यादव कभी कुछ...

Bihar Political News: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, यह NDA 2.0 है लेकिन नीतीश कुमार के विकास मॉडल को ही सम्राट चौधरी आगे बढाएंगे..तेजस्वी यादव कभी कुछ कभी कुछ कहते हैं, वे हताश हैं, उनके जंगलराज की अब वापसी नहीं होगी।

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