VIDEO: कुदरत का कहर: गेहूं-मक्का तबाह, आम-लीची पर भी संकट

Edited By Swati Sharma, Updated: 23 Mar, 2026 05:00 PM
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Begusarai : बेगूसराय में बेमौसम बारिश और भीषण तूफान ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। करीब 70% गेहूं और मक्का की फसल बर्बाद हो चुकी है, जबकि आम और लीची के मंजर भी झड़ गए हैं। किसानों का कहना है कि कर्ज...
Begusarai : बेगूसराय में बेमौसम बारिश और भीषण तूफान ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। करीब 70% गेहूं और मक्का की फसल बर्बाद हो चुकी है, जबकि आम और लीची के मंजर भी झड़ गए हैं। किसानों का कहना है कि कर्ज लेकर की गई खेती पूरी तरह चौपट हो गई है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट, जहां किसानों का दर्द साफ झलक रहा है।