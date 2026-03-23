Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • VIDEO: कुदरत का कहर: गेहूं-मक्का तबाह, आम-लीची पर भी संकट

VIDEO: कुदरत का कहर: गेहूं-मक्का तबाह, आम-लीची पर भी संकट

Edited By Swati Sharma, Updated: 23 Mar, 2026 05:00 PM

#Begusarai #BiharNews #kisanokasankat Begusarai : बेगूसराय में बेमौसम बारिश और भीषण तूफान ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। करीब 70% गेहूं और मक्का की फसल बर्बाद हो चुकी है, जबकि आम और लीची के मंजर भी झड़ गए हैं। किसानों का कहना है कि कर्ज...

Begusarai : बेगूसराय में बेमौसम बारिश और भीषण तूफान ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। करीब 70% गेहूं और मक्का की फसल बर्बाद हो चुकी है, जबकि आम और लीची के मंजर भी झड़ गए हैं। किसानों का कहना है कि कर्ज लेकर की गई खेती पूरी तरह चौपट हो गई है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट, जहां किसानों का दर्द साफ झलक रहा है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!