VIDEO: कुदरत का कहर: गेहूं-मक्का तबाह, आम-लीची पर भी संकट

Edited By Swati Sharma, Updated: 23 Mar, 2026 05:00 PM



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#Begusarai #BiharNews #kisanokasankat Begusarai : बेगूसराय में बेमौसम बारिश और भीषण तूफान ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। करीब 70% गेहूं और मक्का की फसल बर्बाद हो चुकी है, जबकि आम और लीची के मंजर भी झड़ गए हैं। किसानों का कहना है कि कर्ज...